Markel, les activités d'assurance du Groupe Markel Inc., a annoncé quatre nominations à des postes de direction au sein de Markel Specialty, une division des activités d'assurance de Markel. Ces nominations sont les suivantes : Alison Burgess, nommée présidente régionale de la vente au détail, Est ; Vince Colosimo, nommé directeur général, Construction ; Matt Huels, nommé président régional de la vente au détail, Ouest ; et Tim Pasik, nommé président régional de la vente en gros, Nord-Est. Alison Burgess : Dans ses nouvelles fonctions de présidente régionale de la vente au détail, Est, Alison se concentrera sur la croissance de Markel dans le secteur de la vente au détail.

Alison, qui travaille chez Markel depuis 2012, a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance. En tant que présidente de la région Nord-Est depuis 2020, son rôle consistait notamment à superviser le développement et la croissance des relations clés au sein des canaux de distribution de gros et de détail. Auparavant, elle était directrice principale de la souscription et de la production chez Markel, en charge de la gestion et de la responsabilité civile professionnelle.

Vince Colosimo : Dans son nouveau rôle de Managing Executive, Construction, Vince se concentrera sur la croissance de la gamme de produits dans toutes les lignes, à la fois dans les canaux de distribution de détail et de gros. Vince, qui travaille chez Markel depuis 2012, a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie. Il a récemment occupé le poste de directeur général, leader de la pratique de la construction, où il a dirigé l'équipe de construction complexe de Markel.

Avec les besoins croissants de l'industrie de la construction, Vince développera une pratique de l'industrie de la construction au sein de Markel Specialty, élargissant les offres de construction de Markel à travers la division dans l'espace de vente au détail et de vente en gros. Matt Huels : Dans son nouveau rôle de président régional de la vente au détail, Matt se concentrera sur la croissance de Markel dans le domaine de la vente au détail. Matt, qui travaille chez Markel depuis 2015, a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance.

Dans son rôle le plus récent en tant qu'agent de souscription exécutif, Matt était responsable de la supervision de tous les produits au sein du segment des petites entreprises de Markel. Avant d'occuper ce poste, il était directeur général de l'assurance dommages, en tant que responsable de la ligne de produits pour les activités de courtage en gros de l'assurance dommages, y compris le produit des sciences de la vie. Tim Pasik : Dans son nouveau rôle de président régional de la vente en gros, Nord-Est, Tim stimulera la croissance des activités de vente en gros de Markel dans cette région importante.

Tim, qui a rejoint Markel en 2014, a près de 40 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance. Plus récemment, en tant que directeur général, responsable des lignes de produits d'assurance dommages des entreprises, Tim a supervisé les lignes de produits d'assurance dommages primaires et excédentaires des entreprises de Markel, et a mis à profit sa vaste expérience de la souscription pour gérer le portefeuille d'assurance excédentaire de la vente en gros. Auparavant, il occupait le poste de directeur général de l'assurance dommages des entreprises chez Markel.