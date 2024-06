Markel Group Inc. a annoncé la nomination de Phil Schmidt au poste de directeur de la stratégie. À compter du 26 juin 2024, M. Schmidt dirigera l'équipe de stratégie mondiale de Markel. Schmidt, basé aux Bermudes, a rejoint Markel en octobre 2023 en tant que directeur général.

Les responsabilités de M. Schmidt incluront l'engagement dans des initiatives stratégiques majeures et des activités de développement d'entreprise qui sont poursuivies à travers Markel dans le monde entier. En outre, il travaillera en étroite collaboration avec Markel et ses divisions State National et Nephila sur des initiatives qui répondent aux besoins les plus complexes des clients en matière de gestion des risques en tirant parti de la puissance de la plate-forme d'assurance, de réassurance, de fronting et de titres liés à l'assurance de la société. Avant de rejoindre Markel, M. Schmidt était directeur général de Burg, une banque d'investissement spécialisée dans les fusions et acquisitions, la collecte de fonds et les services de conseil en stratégie.

Au cours des 13 années passées chez Burg, il a assumé des responsabilités croissantes, notamment en tant que directeur des investissements et de la stratégie pour Babbel AG et vice-président chargé de la stratégie pour Pearson PLC. M. Schmidt est diplômé de l'université de Fribourg, de l'université de Bedfordshire et titulaire d'un MBA de la London Business School.