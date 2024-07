Markel, le service des activités d’assurance de Markel Group Inc. (NYSE : MKL), a annoncé aujourd’hui la nomination de Jennifer Devereaux au poste de directrice générale de la Souscription, Risques divers. Elle entrera en fonction le 3 septembre. À ce titre, elle sera responsable de la direction générale des produits d’assurance de risques divers au sein de la division Spécialité de la société.

Mme Devereaux s’est jointe à Markel en janvier 2019 et possède 30 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance, tant du côté des assureurs que des courtiers. Elle a occupé récemment le poste de vice-présidente principale, Souscription au sein de Markel Canada. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle supervisera la gamme de produits d’assurance de risques divers de Markel, notamment les produits d’assurance de risques divers de première ligne, excédentaires et complémentaires et des secteurs de l’environnement, de l’énergie, des soins de santé, des sciences de la vie et des risques divers excédentaires à risques gérés, offerts au moyen des canaux Commerce de gros et Commerce de détail.

« Nous sommes ravis que Jennifer assume ce nouveau rôle de cadre », a déclaré Guenter Kryszon, directeur de la Souscription, Markel Spécialité. « Sa vaste expérience de la souscription en assurance risques divers et ses réussites antérieures renforceront notre portefeuille de souscription en assurance risques divers et nous permettront d’atteindre l’excellence en matière de souscription. »

À propos de Markel

Markel est un assureur mondial spécialisé et chef de file dont l’approche est véritablement axée sur les gens. Dans le cadre des activités d’assurance du Markel Group Inc. (NYSE : MKL), nous exploitons les divisions Markel Spécialité, Markel International et Markel Réassurance mondiale, ainsi que State National (protection de portefeuille et services de programmes) et Nephila (titres liés à l’assurance). Notre large éventail de capacités et notre vaste expertise nous permettent de créer des solutions intelligentes pour les besoins les plus complexes en matière de gestion des risques. Cependant, ce sont nos employés et les relations profondes et précieuses qu’ils développent avec leurs collègues, les courtiers et les clients qui nous démarquent de nos concurrents dans le monde entier.

