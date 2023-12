MarketAxess Holdings Inc. est spécialisé dans l'exploitation d'une plateforme de négociation d'obligations en ligne. Le CA par type de revenus se répartit comme suit : - revenus issus des commissions de négociations mensuelles (88,8%) ; - revenus issus des services d'appariement et de notification des transactions réglementaires (5,6%) ; - revenus issus des services d'information financière (5,5%) ; - autres (0,1%). A fin 2021, le groupe compte 2 624,8 MdsUSD de transactions sur obligations et plus de 1 900 utilisateurs actifs (investisseurs institutionnels et sociétés de courtage). La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (81,4%), Europe (15,7%) et Asie (2,9%).

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières