Markforged Holding Corporation conçoit le matériel, les logiciels et les matériaux qui alimentent sa plateforme. La plateforme de l'entreprise, Digital Forge, est une plateforme de fabrication additive qui alimente les ingénieurs, les concepteurs et les professionnels de la fabrication dans le monde entier. Digital Forge associe des imprimantes tridimensionnelles (3D) et des matériaux métalliques et composites à son offre de logiciels d'apprentissage basés sur le cloud pour les fabricants afin de créer des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et plus flexibles. Son portefeuille d'imprimantes 3D comprend des imprimantes de bureau qui produisent des pièces de qualité dans des environnements où l'espace est limité, des imprimantes composites industrielles qui offrent des fonctionnalités prévisibles grâce à leur logiciel, leurs capteurs, leurs matériaux et leurs modes d'impression, et des imprimantes métalliques qui peuvent fabriquer des pièces métalliques solides et complexes dans une variété de métaux avancés. L'entreprise dessert divers secteurs, notamment l'automobile, l'aérospatiale, l'énergie, l'éducation, le secteur médical, les biens de consommation emballés, l'éducation et la recherche, la fabrication électronique et d'autres encore.

Secteur Equipements et pièces électroniques