Markforged Holding Corporation est un fournisseur de plateforme de fabrication additive industrielle. La société produit et vend des imprimantes tridimensionnelles (3D) industrielles, des logiciels et des matériaux métalliques et composites. Sa plateforme, The Digital Forge, est une plateforme de fabrication additive industrielle qui combine des imprimantes 3D et des matériaux métalliques et composites avec son logiciel basé sur le cloud. Son portefeuille d'imprimantes 3D comprend des imprimantes de bureau, des imprimantes industrielles et des imprimantes à métaux. Elle fournit une solution d'impression 3D industrielle pour la fabrication de pièces en composite, en fibre continue et en métal. Ses matériaux industriels permettent aux ingénieurs de développer des pièces fonctionnelles dans divers environnements de fabrication et applications, notamment en métal et en composite. La société propose quatre fibres : la fibre de carbone, la fibre de verre, le kevlar et la fibre de verre haute résistance et haute température (HSHT). Elle fournit des solutions dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'armée et de la défense, de l'automatisation industrielle, de la santé et de l'automobile.

Secteur Equipements et pièces électroniques