Marks & Spencer : Credit Suisse relève sa cible

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Marks & Spencer avec un objectif de cours relevé de 200 à 220 pence, retenant des résultats annuels l'impression principale d'une 'reprise qui s'enracine de plus en plus dans tous les secteurs d'activité et canaux'.



Selon le broker, cette reprise devrait encore jouer plusieurs années alors que la perception des consommateurs continuera de s'améliorer, que de nouvelles parts de marché seront prises et que de nouvelles mesures d'amélioration interne seront réalisées.



'Les vents contraires cycliques tels que les coûts des intrants, la pression salariale et l'énergie devraient s'atténuer au cours des deux prochaines années', ajoute Credit Suisse, qui augmente ses estimations de profit et pense que M&S continue de paraître bon marché.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.