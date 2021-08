Marks & Spencer : Credit Suisse remonte sa cible

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Marks & Spencer tout en remontant son objectif de cours de 185 à 215 pence, dans le sillage d'une prévision de profit avant impôt rehaussée de 357 à 396 millions de livres pour l'année en cours.



'Malgré un environnement modéré pour la consommation au Royaume Uni pour l'alimentaire et la maison-habillement, M&S bénéficie d'un positionnement favorable et de gains de parts de marché grâce à la disparition de pairs', note le broker.



Credit Suisse pointe aussi 'une stratégie plus cohérente et une direction plus forte que ce qui était depuis des années', et juge que M&S parait très attractif, dans une distribution alimentaire où 'Asda, Morrison's et potentiellement Sainsbury's changent tous de mains'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.