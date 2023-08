Marks and Spencer Group PLC est une société de vente au détail basée au Royaume-Uni, qui se concentre sur les activités de marques propres, y compris l'alimentation, l'habillement et la maison, ainsi que sur les banques et les services au Royaume-Uni et à l'étranger. Les segments de la société comprennent l'habillement et la maison au Royaume-Uni, l'alimentation au Royaume-Uni, l'international, Ocado et tous les autres segments. Le secteur de l'habillement et de la maison au Royaume-Uni se consacre à la vente au détail de vêtements pour femmes et hommes, de lingerie, de vêtements pour enfants et de produits pour la maison par l'intermédiaire de magasins de détail au Royaume-Uni et en ligne. Le segment de l'alimentation au Royaume-Uni comprend les activités de vente au détail d'aliments au Royaume-Uni et les opérations de franchise d'alimentation au Royaume-Uni, qui se composent de cinq catégories, notamment les produits laitiers et d'épicerie fine, les produits frais, la boulangerie à température ambiante et en magasin, les repas, les desserts et les produits surgelés, l'hôtellerie et la restauration, les produits alimentaires en mouvement et les ventes directes à Ocado Retail Limited. Le segment International comprend les entreprises détenues par Marks and Spencer en Europe et en Asie, ainsi que les opérations de franchise internationales. Le segment Ocado comprend les investissements dans Ocado Retail Limited.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire