Données financières GBP USD EUR CA 2022 10 239 M 14 184 M 11 999 M Résultat net 2022 254 M 352 M 298 M Dette nette 2022 3 249 M 4 501 M 3 807 M PER 2022 15,2x Rendement 2022 0,71% Capitalisation 3 691 M 5 110 M 4 325 M VE / CA 2022 0,68x VE / CA 2023 0,64x Nbr Employés 69 577 Flottant 99,7% Graphique MARKS AND SPENCER GROUP PLC Tendances analyse technique MARKS AND SPENCER GROUP PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 23 Dernier Cours de Cloture 188,55 GBX Objectif de cours Moyen 187,86 GBX Ecart / Objectif Moyen -0,36% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Steve Rowe Chief Executive Officer & Executive Director Eoin Philip Tonge Chief Financial Officer & Director Archibald John Norman Chairman Carl Dawson Director-Information Technology Stuart Machin Joint Chief Operating Officer & MD-Food Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MARKS AND SPENCER GROUP PLC 38.33% 5 110 TRACTOR SUPPLY COMPANY 45.72% 23 105 NEXT PLC 10.81% 13 915 JARIR MARKETING COMPANY 21.68% 6 750 DUFRY AG -15.24% 4 643 RENT-A-CENTER, INC. 56.52% 4 026