La nourriture du futur : De l'abri antiaérien de Londres à la ferme souterraine

Zero Carbon Farms cultive des herbes et des salades à Clapham, au sud de Londres, une zone densément peuplée qui n'a pas de place pour l'agriculture conventionnelle. Mais à 30 mètres sous terre, il y a un kilomètre de tunnels, et la technologie a fait de l'agriculture ici une réalité.

Sept ans après sa première récolte, l'entreprise va bientôt doubler son espace de culture, répondant ainsi à la forte demande pour ses pois chiches, sa roquette et son cresson de la part de grands détaillants britanniques comme Marks & Spencer et de restaurants locaux.

Les acheteurs apprécient la fraîcheur des produits, qui peuvent se retrouver dans l'assiette d'un diner dans les deux heures suivant la récolte, ainsi que leur arrivée en ville sans accumuler d'émissions par avion ou suite à un long voyage.

"L'avenir est très, très brillant pour cette industrie et je pense que ce qui va vraiment être le point de pivot fondamental, c'est la bonne application de la technologie", a déclaré le chef de culture de la ferme, Tommaso Vermeir.

L'agriculture verticale, nom donné à la production de cultures dans une série de niveaux empilés, souvent dans un environnement contrôlé, est une industrie en pleine croissance avec des milliards de dollars injectés dans des projets à travers le monde.

Elle est considérée comme une partie de la solution au défi de la sécurité alimentaire posé par l'expansion de la population à une époque où le changement climatique et la géopolitique menacent l'approvisionnement.

Mais la culture sous lumière artificielle est plus énergivore que l'agriculture conventionnelle et les coûts de production élevés ont été un défi pour les fermes verticales à travers le monde.

"Ce qui rend cette industrie si passionnante et si difficile, c'est que personne n'a encore réussi à la percer", a déclaré Olivia O'Brien, directrice du développement commercial de Zero Carbon Farm.

UNE ISOLATION INTÉGRÉE

L'emplacement souterrain de la ferme offre une isolation intégrée contre le froid. L'entreprise dispose de ce qu'elle appelle un "câblage privé virtuel" apportant de l'énergie provenant de sources renouvelables.

Les prix de l'énergie ont grimpé en flèche cette année, mais Vermeir a déclaré qu'un arrangement avec l'unité commerciale du fournisseur Octopus Energy lui a permis d'obtenir un meilleur prix que s'il prenait l'énergie du réseau comme les autres clients.

L'agriculture ici utilise 70 à 90 % moins d'eau et 95 % moins d'engrais que l'agriculture typique. La culture a lieu toute l'année à un rythme plus rapide.

Zero Carbon Farms estime avoir un avantage sur les douzaines d'autres projets de fermes verticales qui voient le jour en Grande-Bretagne, grâce à ses références durables et à ses années d'expérience, qui, espère-t-elle, se traduiront par des rendements plus élevés dans le nouvel espace agricole.

Les graines sont semées sur des chutes de tapis et, bien qu'il n'y ait pas de sol dans cette ferme, les travailleurs portent un uniforme qui comprend l'accessoire agricole classique que sont les bottes Wellington.

Tranchant les feuilles de leurs tiges à l'aide d'un énorme couteau, le superviseur de la ferme, Riley Anderson, 27 ans, l'un des 35 employés de l'entreprise, a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un emploi typique de Londres.

"Je ne voulais pas travailler dans un bureau. Je voulais faire quelque chose de différent et ce travail remplit certainement les conditions requises", a-t-il déclaré.