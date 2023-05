Le bénéfice annuel de M&S bondit de 21% dans le cadre d'un plan de redressement ; les dividendes seront rétablis

(Alliance News) - Les investisseurs ont été encouragés par les résultats annuels de Marks & Spencers Group PLC mercredi, la société prévoyant de reprendre les paiements de dividendes lors de ses résultats intermédiaires.

Au cours de l'année qui s'est achevée le 1er avril, le détaillant londonien de vêtements, d'articles de maison et de produits alimentaires a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 9,6 %, passant de 10,89 milliards de livres sterling à 11,93 milliards de livres sterling.

Les actions de M&S ont augmenté de 10 % à 180,10 pence chacune à Londres mercredi matin.

M&S a déclaré que cette performance était due aux ventes de vêtements et de maisons, qui ont augmenté de 12 %.

La croissance a été "stimulée par une approche plus confiante de l'achat et une concentration sur le client grand public moderne, qui commence à avoir une meilleure perception du style", a déclaré M&S.

Dans le même temps, les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 8,7 %, les ventes de produits alimentaires au Royaume-Uni étant stimulées par l'acquisition de Gist Ltd. Les ventes internationales ont augmenté de 13 %, grâce à la demande mondiale de vêtements, alors que les bénéfices de la division se sont remis de la sortie de la Russie et des coûts liés aux frontières de l'UE.

"M&S a enregistré de bons résultats en 2022/23, malgré d'importants vents contraires liés aux coûts inflationnistes qui ont eu un impact sur les marges, ce qui reflète les avantages de son programme de restructuration pour la croissance", a déclaré la société.

Le bénéfice avant impôt a bondi de 21 %, passant de 391,7 millions de livres sterling à 475,7 millions de livres sterling. Cela est dû à une charge nette de seulement 6,3 millions de livres sterling pour les éléments d'ajustement, contre 131,2 millions de livres sterling.

"La réduction est en grande partie due à un crédit de 108 millions de livres sterling représentant la réévaluation de la contrepartie éventuelle à payer pour l'investissement dans Ocado Retail Ltd", a expliqué M&S.

M&S a déclaré avoir connu un bon début d'exercice, avec des ventes de produits alimentaires et d'habillement et d'articles ménagers en hausse.

"Alors que les perspectives économiques pour les dépenses de consommation sont incertaines, que l'inflation des coûts reste élevée et que les conditions du marché devraient devenir plus difficiles, la stratégie commence à produire de meilleures performances et le groupe a encore beaucoup de choses sous son contrôle", a déclaré M&S.

Le groupe s'attend à une croissance annuelle modeste de son chiffre d'affaires. L'inflation des coûts d'environ 150 millions de livres sterling devrait être compensée par le même montant d'économies réalisées dans le cadre de son programme de réduction des coûts structurels.

Le détaillant n'a pas déclaré de dividendes, mais a indiqué qu'il prévoyait de les reprendre lors de la publication de ses résultats intermédiaires. Cette décision s'inscrit dans le cadre de son "approche disciplinée de l'allocation de capital". Il avait suspendu les dividendes au début de la pandémie afin de protéger son bilan.

"La solidité des liquidités et du bilan permet un nouvel exercice de rachat d'obligations d'environ 225 millions de livres sterling en ce qui concerne nos échéances à moyen terme", a déclaré M&S.

Séparément, M&S a annoncé une offre publique d'achat pour tout ou partie de ses obligations à 3,000 % d'un montant de 300 millions de livres sterling arrivant à échéance en 2023, ainsi que pour 225 millions de livres sterling au total de ses obligations à 4,750 % d'un montant de 400 millions de livres sterling arrivant à échéance en 2025, et de ses obligations à 3,750 % d'un montant de 300 millions de livres sterling arrivant à échéance en 2026.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.