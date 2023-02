Les actions britanniques chutent en raison de la faiblesse des bénéfices dans le secteur technologique.

L'indice blue-chip FTSE 100 a glissé de 0,1% à 0810 GMT, tandis que l'indice midcap FTSE 250 a glissé de 0,5% après avoir touché un sommet de neuf mois lors de la session précédente.

Les futures de Wall street ont sombré après que les titans de la technologie Apple Inc, Amazon.com Inc et Alphabet Inc aient publié des résultats en baisse.

Pourtant, les deux indices boursiers britanniques se dirigeaient vers des gains hebdomadaires après les commentaires modérés de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre, qui ont fait naître l'espoir que les banques centrales pourraient mettre en pause la série de hausses de taux après une série de hausses visant à maîtriser l'inflation.

Le détaillant à prix réduit B&M a gagné 2,2 % et Marks & Spencer a augmenté de 3,2 % après que la Deutsche Bank a relevé le niveau de leurs actions de "acheter" à "conserver".