Les détaillants britanniques avertissent qu'une action unilatérale sur le protocole de l'Irlande du Nord risque de nuire aux consommateurs.

Andrew Opie, directeur de l'alimentation et de la durabilité à l'organisme commercial British Retail Consortium (BRC), a déclaré aux législateurs que le gouvernement devait se rappeler que 80 % des importations alimentaires du Royaume-Uni proviennent de l'UE.

"Nos inquiétudes porteraient en fait sur l'impact plus large sur tous les consommateurs britanniques en cas de mesures de rétorsion de la part de l'UE", a déclaré M. Opie lors d'un témoignage devant une commission de la Chambre haute du Parlement chargée d'examiner l'impact du protocole d'Irlande du Nord.

"Je veux dire par là que si cela affectait l'accord commercial (entre le Royaume-Uni et l'UE) lui-même et que nous en voyions les conséquences... ce qui ajouterait des coûts à notre chaîne d'approvisionnement alimentaire. Alors cela aurait un impact sérieux potentiellement sur les consommateurs, pas seulement en Irlande du Nord mais dans tout le Royaume-Uni."

Plus tôt dans la journée de mercredi, la Grande-Bretagne a rejeté les propositions de l'UE visant à résoudre une impasse sur les règles commerciales post-Brexit pour l'Irlande du Nord, affirmant qu'elle n'hésiterait pas à prendre des mesures directes dans un geste qui, selon l'Irlande, déclencherait une action en justice de la part de Bruxelles.

M. Opie a déclaré que les gouvernements du Royaume-Uni et de l'UE devaient travailler ensemble pour trouver une solution praticable au commerce dans le cadre du protocole sur l'Irlande du Nord.

Il a déclaré que cela signifiait qu'il fallait donner à l'UE les contrôles dont elle a besoin pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de produits dans le marché unique, mais aussi s'assurer que le commerce entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord est administré d'une manière qui évite des coûts inutiles et inabordables pour les détaillants et leurs consommateurs en Irlande du Nord.

Sacha Berendji, directeur général des 38 magasins de Marks & Spencer sur l'île d'Irlande, a déclaré aux législateurs que le détaillant souhaitait "un environnement stable obtenu par un accord mutuel qui crée un environnement commercial prévisible."

Mais il a prévenu que le fait d'être obligé par l'UE d'étiqueter tous les produits était potentiellement aussi difficile que la mise en place actuelle.