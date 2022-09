Les fonds de pension britanniques perdent leur procès pour bloquer le changement de l'inflation RPI

"La demande de contrôle judiciaire est rejetée", a déclaré la Haute Cour de justice de Londres dans son jugement.

Les fonds de pension, dont ceux de BT, Marks and Spencer et Ford, avaient introduit la demande de révision judiciaire contre le régulateur de l'autorité statistique britannique et le ministre britannique des finances.

L'IPR, qui remonte aux années 1940 et est considéré par les statisticiens officiels comme inexact et obsolète, reste la référence pour les obligations du gouvernement britannique liées à l'inflation qui sont couramment détenues par les fonds de pension.