M&S devance Waitrose et Aldi dans l'enquête de satisfaction des supermarchés

(Alliance News) - Marks & Spencer Group PLC est arrivé en tête d'une enquête annuelle sur la satisfaction des supermarchés, battant Waitrose et repoussant la concurrence du discounter Aldi.

Les traditionnels "quatre grands" Tesco PLC, J Sainsbury PLC, Asda, Morrisons sont tombés dans la moitié inférieure du classement des 10 principaux épiciers pour leur expérience en magasin, ce qui suggère que le juste milieu entre la qualité et les aliments abordables est moins attrayant pour les acheteurs en cette période de crise du coût de la vie, selon Which ?

Co-op a été le plus mauvais élève, obtenant 61% et une seule étoile pour le rapport qualité-prix et deux étoiles pour la disponibilité, la gamme et la qualité.

M&S a obtenu la meilleure note globale de 77% pour son offre en magasin, se méritant des éloges pour la qualité de ses produits de marque propre et de ses produits frais, le service à la clientèle et l'apparence du magasin.

Cependant, M&S et Waitrose ont tous deux échoué sur le plan du rapport qualité-prix, obtenant seulement deux étoiles sur cinq.

Waitrose et Aldi se sont classés deuxièmes ex-aequo avec des scores de 73%, soulignant le succès des efforts du discounter allemand pour concurrencer les épiciers haut de gamme.

Aldi a obtenu quatre étoiles pour le rapport qualité-prix et la qualité de ses produits frais, mais seulement deux étoiles pour la disponibilité des stocks et les temps d'attente.

Iceland et Lidl complètent le top 5, avec un score de 69%.

Which ? a interrogé plus de 3 000 membres du public sur leur expérience d'achat en magasin et en ligne dans les plus grands supermarchés, en examinant une série de facteurs tels que l'apparence du magasin, la gamme de produits et le rapport qualité-prix.

Ocado est arrivé en tête du classement du meilleur détaillant d'épicerie en ligne, obtenant un score client de 81%.

Iceland et Waitrose se classent conjointement en deuxième position pour les achats en ligne avec des scores de 76%, tous deux obtenant des scores élevés pour la disponibilité des créneaux de livraison, la gamme de produits et le service client lors de l'enlèvement et de la livraison.

Morrisons est tombé en bas du tableau pour les achats en ligne, avec un score de 66% et seulement deux étoiles pour le rapport qualité-prix, la disponibilité des stocks et le choix des articles de substitution.

Which ? Retail, Reena Sewraz, a déclaré : "Nos résultats soulignent que de nombreux acheteurs privilégient le rapport qualité-prix par-dessus tout mais, pour ceux qui peuvent se le permettre, les produits de haute qualité et une expérience d'achat positive comptent toujours vraiment.

"Aucun des supermarchés n'a reçu cinq étoiles pour le rapport qualité-prix en magasin, mais les discounters restent en tête dans cette catégorie."

Which ? a interrogé 3 007 adultes britanniques en octobre.

