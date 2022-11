Marks & Spencer : en berne après ses semestriels

Marks & Spencer recule de plus de 3% à Londres, après l'annonce d'un BPA ajusté en baisse de 35,5% à 7,8 pence au titre de son premier semestre 2022-23, ainsi que d'un profit imposable hors exceptionnel en retrait de 23,7% à 205,5 millions de livres sterling.



A 5,56 milliards de livres, le chiffre d'affaires de la chaine britannique de grands magasins a augmenté de 8,8%, avec des progressions de 5,6% pour l'activité alimentation et de 14% pour l'activité habillement et maison.



'Alors que nous entrons dans ce qui est traditionnellement notre trimestre le plus fort de l'année, l'activité demeure bien orientée', affirme M&S, qui revendique ainsi, sur les quatre premières semaines de son second semestre, une activité conforme à ses prévisions.



Jugeant toutefois 'hautement probables des conditions devenant plus difficiles sur l'ensemble de ses marchés pour l'exercice 2023-24', sa direction va différer l'examen de ses options en termes de redistribution aux actionnaires à la fin de l'année.



