Marks Electrical Group plc est un détaillant en ligne de produits électriques basé au Royaume-Uni. La société vend, livre, installe et recycle une gamme de produits électriques ménagers. Elle opère sur le marché britannique des gros appareils ménagers (MDA) et de l'électronique grand public (CE). La société propose plus de 4 500 produits de plus de 50 marques dans ses principales catégories de produits, à savoir la cuisine, la réfrigération, les lave-linge et sèche-linge, les lave-vaisselle et l'audiovisuel. Les produits de la société proviennent des distributeurs britanniques des marques. L'entreprise livre directement les clients dans des véhicules qu'elle possède et qui portent sa marque, conduits par ses chauffeurs, qui sont également en mesure d'offrir des services d'installation et de recyclage. Elle sert diverses marques, dont Bosch, Samsung, Miele, NEFF, LG, AEG, Smeg, Rangemaster, Siemens et Fisher & Paykel.

Secteur Appareils électroniques