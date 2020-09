E-Commerce: les supermarchés Morrisons embauchent 6000 personnes

Londres (awp/afp) - La chaîne britannique de supermarchés Morrisons a annoncé jeudi l'embauche de 6000 personnes et des investissements afin de muscler comme ses concurrentes ses activités en ligne pour répondre à une demande toujours plus forte depuis le début de la crise sanitaire.

Ces dépenses sont coûteuses et ont fait plonger ses bénéfices au premier semestre, a précisé dans un communiqué le groupe, le quatrième acteur d'un secteur très concurrentiel au Royaume-Uni.

L'enseigne avait en particulier embauché dans l'urgence 45'000 personnes au plus fort de la crise sanitaire, pour pallier les absences de salariés et investir dans les achats en ligne et la livraison chez les particuliers.

Un porte-parole de Morrisons a expliqué à l'AFP que 25'000 de ces salariés travaillent encore pour le groupe, dont environ 6000 ont été embauchés de manière permanente.

L'ensemble des grandes chaînes de supermarchés a déployé de gros moyens pour satisfaire la demande des consommateurs, qui ont dû bien souvent dans les premières semaines de confinement s'armer de patience pour réaliser une commande en ligne et obtenir un créneau de livraisons.

La pandémie n'a fait qu'installer un peu plus dans le paysage britannique les achats en ligne, désormais plébiscités par les Britanniques.

Le groupe explique que le Covid-19 lui a coûté 155 millions de livres au cours du premier semestre achevé début août, en raison des nouvelles embauches, des hausses de rémunération, du matériel de protection et l'investissement dans la distribution de commandes.

Son bénéfice net s'en est ressenti et a été divisé par plus de deux à 70 millions de livres sur la période, avec un chiffre d'affaires en légère baisse de 1,1% à 8,7 milliards de livres.

Son activité a été mitigée notamment du fait d'un plongeon des ventes de carburant et de la fermeture temporaire des cafés du groupe.

La pandémie et l'essor des ventes en ligne a occasionné un grand chambardement dans le secteur du commerce au Royaume-Uni, les grandes enseignes s'adaptant à marche forcée à la nouvelle donne et aux changements d'habitudes des consommateurs.

Le géant britannique des supermarchés Tesco, numéro un du secteur au Royaume-Uni, crée 16.000 emplois pour soutenir la forte croissance des activités en ligne.

Amazon, qui accélère ses opérations en outre dans la livraison alimentaire, prévoit lui d'embaucher 7.000 personnes supplémentaires au Royaume-Uni d'ici la fin de l'année, pour un total de 10.000 embauches sur l'ensemble de 2020.

Mais ces bouleversements ne vont pas sans casse sociale, les commerces de proximité, la restauration et les grands magasins étant en première ligne. La chaîne de magasins Marks and Spencer va notamment supprimer 7000 emplois en raison d'une baisse de fréquentation.

