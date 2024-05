(Alliance News) - Marks and Spencer Group PLC a souligné mercredi les progrès "leaders du marché" dans ses deux gammes de produits, Alimentation et Habillement et Maison, en annonçant une forte augmentation de son bénéfice annuel.

Le directeur général Stuart Machin a déclaré : "Nous avons un plan clair, une vision claire de l'avenir et de nombreuses opportunités s'offrent à nous. Nous sommes à l'aube d'un nouveau M&S".

Les actions de M&S ont augmenté de 9,3 % pour atteindre 299,25 pence à Londres mercredi. L'indice FTSE 100 a baissé de 0,5 %.

Le détaillant basé à Londres a déclaré que le revenu statutaire pour l'année au 30 mars a augmenté de 9,3 % à 13,04 milliards de livres sterling, contre 11,93 milliards de livres sterling l'année précédente.

Le bénéfice avant impôt a bondi de 41 %, passant de 475,7 millions de livres sterling à 672,5 millions de livres sterling.

Les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 13 % et le bénéfice d'exploitation ajusté a bondi de 59 % pour atteindre 395,3 millions de livres sterling, contre 248,0 millions de livres sterling l'année précédente. Les ventes de vêtements et de produits pour la maison ont augmenté de 5,3 % et le bénéfice d'exploitation ajusté de cette unité a progressé de 24 % pour atteindre 402,8 millions de livres sterling, contre 323,8 millions de livres sterling l'année précédente.

Dans le secteur de l'alimentation, M&S a déclaré avoir réalisé "une croissance des volumes en tête du marché et une forte innovation tout en élargissant l'attrait pour les clients". Dans le secteur C&H, M&S a souligné une "croissance des parts de marché".

Les ventes de son activité internationale ont baissé de 1 % et le bénéfice d'exploitation ajusté est tombé à 47,7 millions de livres sterling, contre 67,9 millions de livres sterling il y a un an.

M&S a déclaré que sa part de la perte ajustée de la coentreprise Ocado Retail s'élevait à 37,3 millions de livres sterling, contre 29,5 millions de livres sterling l'année précédente.

M&S a l'intention de relever son objectif de réduction des coûts sur cinq ans de 400 millions de livres sterling à 500 millions de livres sterling, après avoir réalisé 180 millions de livres sterling d'économies au cours de l'exercice qui vient de s'achever.

Le flux de trésorerie disponible provenant des opérations a plus que doublé, passant de 170,4 millions de livres sterling à 413,7 millions de livres sterling.

M&S, qui a récemment rétabli son dividende après une interruption de quatre ans, a déclaré un versement final de 2,0 pence par action. Cela signifie que son dividende total pour l'année s'élève à 3 pence, après n'avoir pas versé de dividende pour l'exercice 2023.

M. Machin a déclaré : "Deux ans après la mise en œuvre de notre plan de restructuration pour la croissance, nous pouvons constater les prémices d'un nouveau M&S. Les secteurs de l'alimentation et de l'habillement et de la maison ont progressé en volume et en valeur. L'alimentation et l'habillement et la maison ont augmenté leur part de volume et de valeur plus rapidement que le marché et les ventes ont augmenté dans les magasins et en ligne. Les deux activités ont maintenant enregistré 12 trimestres consécutifs de croissance des ventes et cette dynamique commerciale nous donne du vent dans les voiles et nous conforte dans l'idée que notre plan fonctionne".

"En prévision de la nouvelle année, M&S a déclaré qu'elle ferait un "nouvel investissement significatif dans la rémunération des collègues".

M&S a ajouté : "Cet investissement sera financé par des réductions de coûts structurels et d'autres gains d'efficacité. L'inflation des autres coûts sera largement compensée par la réduction des coûts de l'énergie".

"Compte tenu de nos antécédents en matière de croissance des volumes, de parts de marché et de flux de trésorerie disponible, nous sommes convaincus que nous continuerons à progresser en 2024/25 et au-delà.

