(Alliance News) - Marks & Spencer Group PLC a gagné une bataille juridique contre le gouvernement britannique concernant les plans de démolition de l'un de ses magasins phares de Londres.

La société a intenté une action en justice contre le gouvernement devant la Haute Cour en raison de sa décision "inhabituelle" de refuser l'autorisation d'aplanir et de reconstruire son magasin d'Oxford Street.

Les avocats de M&S ont déclaré lors d'une audience tenue à Londres au début du mois de février que le secrétaire d'État chargé du nivellement par le haut, Michael Gove, avait "mal compris et mal appliqué" la politique nationale d'aménagement du territoire lorsqu'il avait pris sa décision, qui devait être annulée.

Le gouvernement, qui s'est opposé à la demande avec le conseil municipal de Westminster et le groupe de campagne Save Britain's Heritage, a déclaré que M. Gove était en droit de prendre la décision qu'il a prise et qu'il l'avait clairement motivée.

Mais dans un arrêt rendu vendredi, la juge Lieven a annulé la décision et déclaré que M. Gove avait "réécrit" la politique d'aménagement du territoire.

Elle a déclaré ce qui suit : "Selon moi, il est évident que le secrétaire d'État a mal interprété le cadre national de la politique d'aménagement du territoire et qu'il a donc commis une erreur de droit.

"Le secrétaire d'État s'est appuyé sur une interprétation du cadre national de politique d'aménagement du territoire qui ne lui est tout simplement pas accessible.

"Il y a quelques encouragements à la réutilisation des bâtiments, mais rien qui se rapproche d'une présomption".

Elle poursuit : "Le secrétaire d'État n'a pas appliqué la politique, il l'a réécrite.

"Cela l'amène ensuite à appliquer un test, ou un obstacle politique, dans le reste de (sa décision) qui est basé sur sa mauvaise interprétation de la politique".

En 2021, M&S a demandé au conseil municipal de Westminster l'autorisation de démolir Orchard House, son magasin d'Oxford Street, et de le remplacer par un immeuble de neuf étages comprenant une salle de sport, un café, des bureaux et des espaces commerciaux.

Le conseil municipal et l'Autorité du Grand Londres ont soutenu les plans, mais M. Gove a déclaré en juin 2022 qu'il prendrait une décision sur la demande.

Bien qu'un inspecteur en urbanisme du gouvernement ait également approuvé les plans en février 2023, M. Gove a refusé le permis de construire en juillet dernier.

Il a déclaré qu'il n'y avait pas de "justification convaincante" à la démolition plutôt qu'à la rénovation et que l'aplatissement du bâtiment porterait préjudice aux biens patrimoniaux situés à proximité, notamment le magasin Selfridges classé Grade II* qui se trouve juste en face.

Mais il a également reconnu qu'il n'était pas certain qu'il existe une "alternative viable et réalisable".

Russell Harris KC, représentant M&S, a déclaré au tribunal que la politique nationale d'aménagement du territoire se limitait à un "encouragement positif général" à la rénovation des bâtiments, et non à une "forte présomption" en faveur de celle-ci, comme le prétendait M. Gove.

Il a ajouté que M. Gove n'avait pas tenu compte du fait que l'inspecteur de l'urbanisme du gouvernement avait estimé qu'une "rénovation significative" était "improbable" et que le blocage des plans conduirait probablement à la fermeture du magasin et à un préjudice "terminal" pour la zone.

Le juge Lieven a déclaré que M. Gove n'avait pas correctement expliqué pourquoi il n'était pas d'accord avec l'inspecteur des travaux et qu'il n'avait pas pris la mesure des implications du refus du permis de construire.

Dans son jugement de 31 pages, la juge a également estimé que M. Gove avait fourni un raisonnement "inadéquat" pour justifier sa décision selon laquelle la fermeture du magasin M&S ne causerait qu'un préjudice "limité" au West End de Londres.

Elle a déclaré : "L'inspecteur a constaté un préjudice important : "L'inspecteur a constaté un préjudice important dû à la perte d'investissement et à la perte d'une forte attraction commerciale à l'extrémité ouest d'Oxford Street, au-delà de Selfridges.

Le secrétaire d'État n'est pas d'accord et se contente de dire qu'il pense que le préjudice "serait limité". Mais il n'explique pas pourquoi il arrive à cette conclusion".

Sacha Berendji, directeur des opérations de M&S, a déclaré à la suite de la décision : "Le jugement d'aujourd'hui est on ne peut plus clair : le tribunal s'est rangé à nos arguments sur cinq des six chefs d'accusation que nous avions soulevés et a jugé illégale la décision du secrétaire d'État de bloquer le réaménagement de notre magasin de Marble Arch.

"Le résultat a été un retard long, inutile et coûteux pour la seule rénovation d'Oxford Street axée sur le commerce de détail, qui permettrait de construire l'un des bâtiments les plus écologiques de Londres, de créer des milliers d'emplois et de rajeunir le premier quartier commerçant de la capitale.

"Le secrétaire d'État a maintenant le pouvoir de débloquer les vastes avantages de cet investissement important et d'envoyer un message clair aux entreprises britanniques et internationales, à savoir que le gouvernement soutient la croissance durable et la régénération de nos villes.

Un porte-parole du Department for Levelling Up, Housing & Communities a déclaré : "Nous prenons acte du jugement et réfléchissons à la marche à suivre.

"Il serait inapproprié de faire d'autres commentaires à ce stade.

Les actions de M&S ont baissé de 0,7 % à 235,10 pence chacune jeudi après-midi à Londres.

Par Callum Parke, PA Law Reporter

Press Association : Finance

source : PA

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.