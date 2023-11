Marks & Spencer : hausse du bénéfice au 1er semestre

Le 08 novembre 2023 à 12:20 Partager

Le groupe annonce un bénéfice avant impôts et éléments d'ajustement de 360,2 millions de livres sur le 1er semestre clos le 30 septembre (contre 205,5 millions de livres sur 2022/23).



Le bénéfice statutaire avant impôts s'inscrit à 325,6 millions de livres (contre 208,5 millions de livres).



M&S enregistre une hausse de 14,7 % des ventes d'aliments. Le bénéfice d'exploitation ajusté est de 164,9 millions de livres (2022/23 : 71.8m livres) et la marge est de 4,3 %.



La hausse des ventes de vêtements et de produits pour la maison est de 5,7 %. Le bénéfice d'exploitation ajusté ressort à 223,4 millions de livres (2022/23 : 171,4 millions de livres) et la marge est de 12,1 %.



' Nous nous attendons à ce que le bénéfice avant impôts et les éléments d'ajustement soient pondérés au cours du second semestre, car nous restons concentrés sur notre ambition à long terme de transformer M&S pour la croissance future ' indique le groupe.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.