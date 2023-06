Marlowe plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des services commerciaux et des logiciels pour assurer la sécurité et la conformité réglementaire. Les secteurs d'activité de la société comprennent la gouvernance, le risque et la conformité (GRC), et les tests, l'inspection et la certification (TIC). Le segment GRC englobe ses solutions d'intelligence, de conseil et de logiciel dans les domaines de la gouvernance, du risque, de la conformité, de la santé et de la sécurité, du droit du travail et des ressources humaines, de la santé au travail et des logiciels de conformité, y compris l'apprentissage en ligne. Son segment TIC comprend les propositions en matière de sûreté et de sécurité incendie, de traitement de l'eau et d'hygiène de l'air, et de conformité des entrepreneurs. Ses services de sécurité et de protection contre l'incendie fournissent une gamme de services dans divers domaines, tels que l'évaluation des risques d'incendie, les essais, l'inspection et la maintenance des systèmes de détection et d'extinction des incendies, l'installation et la certification de systèmes complexes de sécurité et de protection contre l'incendie, ainsi que des services connectés, tels que la surveillance à distance des systèmes de sécurité des personnes.