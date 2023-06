Marlowe discute avec des banquiers de la vente potentielle de sa division

(Alliance News) - Marlowe PLC explore avec les banquiers d'investissement de Rothschild & Co une vente potentielle de sa division, qui pourrait rapporter environ 650 millions de livres sterling, a rapporté Sky News vendredi.

Le fournisseur de logiciels et de services pour la sécurité et la conformité aux réglementations travaille sur une révision stratégique de sa division de test, d'inspection et de certification. Cette division représente la majeure partie de son chiffre d'affaires.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2022, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 315,9 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires de la seule unité s'élève à 221,7 millions de livres sterling.

Selon les récentes transactions dans le secteur, une vente de l'unité pourrait générer une valorisation allant jusqu'à 16 fois son bénéfice en année pleine, soit un montant estimé à 650 millions de livres sterling.

La vente n'aurait toutefois lieu que si les soumissionnaires répondaient aux attentes du conseil d'administration.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

