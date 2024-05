Marlowe plc propose des services et des logiciels critiques pour les entreprises, qui garantissent la conformité aux réglementations. Ses segments comprennent la gouvernance, le risque et la conformité (GRC) et les tests, l'inspection et la certification (TIC). La GRC englobe ses services de conseil et ses solutions logicielles en matière de logiciels de conformité et d'apprentissage en ligne, de santé et de sécurité, de droit du travail et de ressources humaines, ainsi que de santé au travail. Ses services en matière de TIC sont axés sur la conformité des locaux commerciaux de ses clients. Ses services répondent aux exigences de conformité en matière de sécurité et de protection contre l'incendie et d'hygiène de l'eau et de l'air. Ses services de sécurité et de protection contre l'incendie offrent à ses clients une gamme complète de services de sécurité et de conformité pour s'assurer que les locaux sont maintenus en conformité avec les règlements de sécurité des bâtiments. Ses plates-formes logicielles de conformité sont utilisées pour mettre en œuvre des cadres de gouvernance et pour gérer et surveiller les risques d'audit et de contrôle. Elle fournit également des services d'audit et de certification ISO à plus de 5 000 clients britanniques et internationaux.