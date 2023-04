Maroc Leasing : Résultats financiers 2022 03/04/2023 | 15:04 Envoyer par e-mail :

COMMUNICATION FINANCIÈRE SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2022 BILAN - ACTIF En Milliers de Dh ACTIF 31/12/2022 31/12/2021 1 .Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Services des - - chèques postaux 2 .Créances sur les établissements de crédit et assimilés 11 70 A vue 11 70 A terme - - 3 .Créances sur la clientèle 10 079 8 533 Crédits de trésorerie et à la consommation 296 343 Crédits à l'équipement - - Crédits immobiliers 56 68 Autres crédits 9 727 8 122 4 .Créances acquises par affacturage - - 5 .Titres de transaction et de placement - - Bons du Trésor et valeurs assimilées - - Autres titres de créance - - Titres de propriété - - 6 .Autres actifs 214 660 137 868 7 .Titres d'investissement - - Bons du Trésor et valeurs assimilées - - Autres titres de créance - - 8 .Titres de participation et emplois assimilés 1 260 1 260 9 .Créances subordonnées - - 10 .Immobilisations données en crédit-bail et en location 12 056 253 11 630 124 11 .Immobilisations incorporelles 124 063 124 296 12 .Immobilisations corporelles 15 136 15 528 TOTAL DE L'ACTIF 12 421 462 11 917 679 HORS BILAN En Milliers de Dh 31/12/2022 31/12/2021 ENGAGEMENTS DONNES 1 269 506 1 094 087 1 Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés - - 2 Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 1 269 506 1 094 087 3 Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés - - 4 Engagements de garantie d'ordre de la clientèle - - 5 Titres achetés à réméré - - 6 Autres titres à livrer - - ENGAGEMENTS RECUS 1 109 772 1 009 156 7 Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés 600 000 302 000 8 Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés 509 772 707 156 9 Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers - - 10 Titres vendus à réméré - - 11 Autres titres à recevoir - - ETAT DES SOLDES DE GESTION En Milliers de Dh I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS 31/12/2022 31/12/2021 + Intérêts et produits assimilés 1 519 2 258 - Intérêts et charges assimilées 382 384 370 016 MARGE D'INTERET -380 865 -367 758 + Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 3 770 714 3 762 490 - Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 3 054 760 3 023 131 Résultat des opérations de crédit-bail et de location 715 954 739 359 + Commissions perçues - - - Commissions servies - - Marge sur commissions - - + Résultat des opérations sur titres de transaction - - + Résultat des opérations sur titres de placement - 218 + Résultat des opérations de change - - + Résultat des opérations sur produits dérivés - - Résultat des opérations de marché - 218 + Divers autres produits bancaires - - - Diverses autres charges bancaires 704 664 PRODUIT NET BANCAIRE 334 385 371 155 + Résultat des opérations sur immobilisations financières - - + Autres produits d'exploitation non bancaire 827 101 - Autres charges d'exploitation non bancaire - - - Charges générales d'exploitation 88 066 82 859 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 247 146 288 397 + Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances 95 785 117 005 et engagements par signature en souffrance + autres dotations nettes des reprises aux provisions -2 307 22 122 RESULTAT COURANT 153 668 149 270 RESULTAT NON COURANT -34 579 -3 003 - IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS 50 212 55 531 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 68 877 90 736 II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT + RESULTAT NET DE L'EXERCICE 68 877 90 736 + Dotations aux amortissements et aux provisions desimmobilisations 9 097 7 459 incorporelles et corporelles + Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières - - + Dotations aux provisions pour risques généraux 19 430 36 915 + Dotations aux provisions réglementées - - + Dotations non courantes - - - Reprises de provisions 21 737 16 915 - Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles - 8 + Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles - - - Plus-values de cession sur immobilisations financières - - + Moins-values de cession sur immobilisations financières - - - Reprises de subventions d'investissement reçues - - + CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 75 667 118 187 - Bénéfices distribués 38 874 33 321 + AUTOFINANCEMENT 36 793 84 866 BILAN - PASSIF En Milliers de Dh PASSIF 31/12/2022 31/12/2021 1 .Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux - - 2 .Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 9 532 596 9 173 773 A vue 745 803 634 295 A terme 8 786 793 8 539 478 3 .Dépôts de la clientèle 59 490 50 013 Comptes à vue créditeurs 47 935 38 439 Comptes d'épargne - - Dépôts à terme - - Autres comptes créditeurs 11 555 11 574 4 .Titres de créance émis 808 819 816 807 Titres de créance négociables - - Emprunts obligataires 808 819 816 807 Autres titres de créance émis - - 5 .Autres passifs 823 087 703 962 6 .Provisions pour risques et charges 49 645 55 315 7 .Provisions réglementées - - 8 .Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie - - 9 .Dettes subordonnées 120 059 120 046 10 .Ecarts de réévaluation - - 11 .Réserves et primes liées au capital 423 774 423 774 12 .Capital 277 677 277 677 13 .Actionnaires Capital non versé (-) - - 14 .Report à nouveau (+/-) 257 438 205 576 15 .Résultats nets en instance d'affectation (+/-) - - 16 .Résultat net de l'exercice (+/-) 68 877 90 736 TOTAL DU PASSIF 12 421 462 11 917 679 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES En Milliers de Dh 31/12/2022 31/12/2021 I .PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 3 772 233 3 764 966 1 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit - 311 2 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 1 519 1 947 3 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance - - 4 Produits sur titres de propriété - 218 5 Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 3 770 714 3 762 490 6 Commissions sur prestations de service - - 7 Autres produits bancaires - - II .CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 3 437 848 3 393 811 8 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 354 873 336 242 9 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 6 590 3 755 10 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 20 921 30 019 11 Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 3 054 760 3 023 131 12 Autres charges bancaires 704 664 III .PRODUIT NET BANCAIRE 334 385 371 155 13 Produits d'exploitation non bancaire 827 101 14 Charges d'exploitation non bancaire - - IV .CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 88 066 82 859 15 Charges de personnel 50 712 48 719 16 Impôts et taxes 1 369 396 17 Charges externes 25 708 25 081 18 Autres charges générales d'exploitation 1 180 1 204 19 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations 9 097 7 459 incorporelles et corporelles V .DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 176 380 228 528 20 Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 129 858 148 304 21 Pertes sur créances irrécouvrables 27 092 31 187 22 Autres dotations aux provisions 19 430 49 037 VI .REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 82 902 89 401 23 Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 61 165 62 486 24 Récupérations sur créances amorties - - 25 Autres reprises de provisions 21 737 26 915 VII .RESULTAT COURANT 153 668 149 270 26 Produits non courants 2 925 - 27 Charges non courantes 37 504 3 003 VIII .RESULTAT AVANT IMPOTS SUR LES RESULTATS 119 089 146 267 28 Impôts sur les résultats 50 212 55 531 IX.RESULTAT NET DE L'EXERCICE 68 877 90 736 TOTAL PRODUITS 3 858 887 3 854 468 TOTAL CHARGES 3 790 010 3 763 732 RESULTAT NET 68 877 90 736 COMMUNICATION FINANCIÈRE SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2022 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE En Milliers de Dh 31/12/2022 31/12/2021 1 (+) Produits d'exploitation bancaire perçus 3 433 422 3 365 060 2 (+) Récupérations sur créances amorties - - 3 (+) Produits d'exploitation non bancaire perçus 3 752 101 4 (-) Charges d'exploitation bancaire versées 383 088 370 680 5 (-) Charges d'exploitation non bancaire versées 37 504 3 003 6 (-) Charges générales d'exploitation versées 78 969 75 400 7 (-) Impôts sur les résultats versés 55 531 14 181 I .FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DU COMPTE DE PRODUITS 2 882 082 2 901 897 ET CHARGES Variation des : 8 (±) Créances sur les établissements de crédit et assimilés 59 -70 9 (±) Créances sur la clientèle -1 546 -2 270 10 (±) Titres de transaction et de placement - - 11 (±) Autres actifs -76 792 -8 666 12 (±) Immobilisations données en crédit-bail et en location -3 235 894 -3 093 126 13 (±) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 358 823 230 396 14 (±) Dépôts de la clientèle 9 477 -12 565 15 (±) Titres de créance émis -7 988 -2 580 16 (±) Autres passifs 119 125 25 272 II .SOLDE DES VARIATIONS DES ACTIFS ET PASSIFS D'EXPLOITATION -2 834 736 -2 863 609 III .FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I + II) 47 346 38 288 17 (+) Produit des cessions d'immobilisations financières - - 18 (+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles - 8 19 (-) Acquisition d'immobilisations financières - - 20 (-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 8 472 4 975 21 (+) Intérêts perçus - - 22 (+) Dividendes perçus - - IV .FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT -8 472 -4 967 23 (+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus - - 24 (+) Emission de dettes subordonnées - - 25 (+) Emission d'actions - - 26 (-) Remboursement des capitaux propres et assimilés - - 27 (-) Intérêts versés - - 28 (-) Dividendes versés 38 874 33 321 V .FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT -38 874 -33 321 VI .VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V) - - VII .TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE - - VIII .TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE - - PROVISIONS En Milliers de Dh PROVISIONS Encours Dotations Reprises Autres Encours 31/12/2021 variations 31/12/2022 PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR : 1 572 500 238 953 109 105 - 1 702 348 créances sur les établissements de crédit et - - - - - assimilés créances sur la clientèle - - - - - titres de placement 243 - - 243 titres de participation et emplois assimilés 10 926 - - 10 926 Provisions pour dépreciation des immobilisations 882 376 111 416 47 947 945 845 en crédit-bail et en location Provision créance en souffrance sur operation de 678 955 127 537 61 158 745 334 crédit-bail et en location PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF 55 315 19 430 21 008 -4 093 49 644 Provisions pour risques d'exécution - - - - - d'engagements par signature Provisions pour risques de change - - - - - Provisions pour risques généraux 50 000 19 430 21 008 - 48 422 Provisions pour pensions de retraite et - - - - - obligations similaires Provisions pour autres risques et charges 5 315 - - -4 093 1 222 Provisions réglementées - - - - - TOTAL GENERAL 1 627 815 258 383 130 113 -4 093 1 751 992 TITRES DE CREANCES EMIS AU 31/12/2022 En Milliers de Dh CARACTÉRISTIQUES NATURE DES TITRES ÉMIS Date de Date d'échéance Valeur nominale Taux Mode de jouissance Remboursement Obligataire 7 juillet 2022 7 juillet 2024 100 000 2.50%(*) IN FINE Obligataire 5 août 2022 5 août 2027 100 000 3.18%(*) IN FINE Obligataire 5 août 2022 5 août 2027 600 000 2.56%(**) IN FINE TOTAL 800 000 (*)Taux fixe (**)Taux variable IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE Montant brut Montant des Montant des Montant brut Amortissements Provisions acquisitions cessions ou NATURE au début de à la fin de Dotation au titre Cumul des Dotation au titre Reprises de Cumul des au cours de retraits au cours l'exercice l'exercice l'exercice de l'exercice de l'exercice amortissements de l'exercice provisions provisions En Milliers de Dh Montant net à la fin de l'exercice IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION 22 402 304 17 609 881 16 938 748 23 073 437 2 889 303 9 326 004 238 953 109 105 1 691 180 12 056 253 AVEC OPTION D'ACHAT CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - - - - - - - - CREDIT-BAIL MOBILIER 13 791 506 5 619 220 5 238 427 14 172 299 2 530 796 6 668 668 2 321 8 241 634 7 261 997 - Crédit-bail mobilier en cours 681 287 2 898 773 2 637 822 942 238 - - - - - 942 238 - Crédit-bail mobilier loué 12 676 160 2 637 822 2 533 064 12 780 918 2 523 229 6 233 039 2 321 8 241 634 6 306 245 - Crédit-bail mobilier non loué après résiliation 434 059 82 625 67 541 449 143 7 567 435 629 13 514 CREDIT-BAIL IMMOBILIER 7 425 489 987 384 874 472 7 538 401 358 507 2 657 336 109 095 47 939 704 212 4 176 853 - Crédit-bail immobilier en cours 446 127 471 937 463 984 454 080 - - - - - 454 080 - Crédit-bail immobilier loué 6 256 850 463 984 366 672 6 354 162 347 756 1 966 159 109 095 47 939 704 212 3 683 791 - Crédit-bail immobilier non loué après résiliation 722 512 51 463 43 816 730 159 10 751 691 177 - - - 38 982 LOYERS COURUS A RECEVOIR 19 969 4 446 926 4 435 121 31 774 - - - - - 31 774 LOYERS RESTRUCTURES 8 526 - 8 526 - - - - - - - LOYERS IMPAYES 56 131 6 044 985 6 004 246 96 870 - - - - - 96 870 CREANCES EN SOUFFRANCE 1 100 683 511 366 377 956 1 234 093 - - 127 537 61 158 745 334 488 759 IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE - - - - - - - - - - BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE - - - - - - - - - - LOYERS COURUS A RECEVOIR - - - - - - - - - - LOYERS RESTRUCTURES - - - - - - - - - - LOYERS IMPAYES - - - - - - - - - - LOYERS EN SOUFFRANCE - - - - - - - - - - TOTAL 22 402 304 17 609 881 16 938 748 23 073 437 2 889 303 9 326 004 238 953 109 105 1 691 180 12 056 253 DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES En Milliers de Dh Etablissements de crédit et assimilés au Maroc Etablissements de crédit Total Total DETTES Bank Al-Maghrib, Trésor Public Banques Autres établissements de crédit à l'étranger 31/12/2022 31/12/2021 et Service des Chèvques Postaux au Maroc et assimilés au Maroc COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS - 742 902 - - 742 902 630 602 VALEURS DONNEES EN PENSION au jour le jour

à terme EMPRUNTS DE TRESORERIE au jour le jour

à terme EMPRUNTS FINANCIERS AUTRES DETTES INTERETS COURUS A PAYER TOTAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 000 - - 200 000 400 000 - - - - - - - 200 000 - - 200 000 400 000 - 8 559 668 - - 8 559 668 8 118 812 - - - - - - - 30 026 - - 30 026 24 359 - 9 532 596 - - 9 532 596 9 173 773 ETAT DES CREANCES EN SOUFFRANCES ET PROVISIONS En Milliers de Dh RUBRIQUES 31/12/2022 31/12/2021 Créances en Souffrances Provisions Créances en Souffrances Provisions Créances Pré-douteuses Créances Douteuses Créances Compromises TOTAL 19 747 3 291 19 109 35 161 14 645 25 343 1 179 185 727 398 1 056 231 1 234 093 745 334 1 100 683 125

10 086 744 955 COMMUNICATION FINANCIÈRE SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2022 VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE En Milliers de Dh VALEURS ET SURETES RECUES ET DONNEES EN GARANTIE En Milliers de Dh D ≤ 1mois ACTIF Créances sur les établissements 1mois < D ≤ 3mois 3mois < D ≤ 1an 1an < D ≤ 5ans D > 5ans TOTAL Rubriques de l'actif Montants des créances Valeurs et sûretés reçues en garantie Valeur comptable ou du hors bilan enregistrant et des engagements par nette les créances ou les engagements signature donnés couverts par signature donnés de crédit et assimilés - Créances sur la clientèle 7 Titres de créance - Créances subordonnées - Crédit-bail et assimilé 665 289 TOTAL 665 296 PASSIF Dettes envers les établissements 363 776 de crédit et assimilés Dettes envers la clientèle - Titres de créance émis - Emprunts subordonnés - - 96 - - 28 488 28 584 1 332 169 - - - - 141 - - 334 180 334 321 1 526 214 - - 59 - - - 108 - 352 - - - - - - 6 169 873 3 535 351 10 733 181 6 169 981 3 535 351 10 733 533 5 412 951 897 486 9 532 596 11 555 - 11 555 808 819 - 808 819 - 120 000 120 059 Bons duTrésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Immobilisations données 35 960 en crédit-bail 35 960 et en location Autres valeurs et sûretés réelles 17 686 082 17 686 082 TOTAL 17 722 042 17 722 042 Rubriques du passif Montants des dettes Valeurs et sûretés reçues en garantie Valeur comptable ou du hors bilan enregistrant ou des engagements par nette les dettes ou les engagements signature reçus couverts par signature reçus Bons du Trésor et valeurs assimilées Autres titres NEANT NEANT NEANT Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles TOTAL 363 776 1 332 169 1 526 273 6 233 325 1 017 486 10 473 029 TOTAL MARGE D'INTÉRÊT En Milliers de Dh 31/12/2022 31/12/2021 INTERETS PERCUS 1 519 2 258 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit - 311 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 1 519 1 947 INTERETS SERVIS 382 384 370 016 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 354 873 336 242 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 6 590 3 755 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 20 921 30 019 MARGE D'INTERET -380 865 -367 758 DETERMINATION DU RESULTAT COURANT APRES IMPOTS En Milliers de Dh I DETERMINATION DU RESULTAT MONTANT . Résultat courant d'après le compte de produits et charges 153 668 . Réintégrations fiscales sur opérations courantes (+) 23 554 . Déductions fiscales sur opérations courantes (-) 25 102 . Résultat courant théoriquement imposable (=) 152 120 . Impôt théorique sur résultat courant (-) 56 284 . Résultat courant après impôts (=) 97 384 INDICATIONS DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES NEANT CREANCES CREDITS DE TRESORERIE CREANCES SUR LA CLIENTELE AU 31/12/2022 Secteur privé Secteur public Entreprises Entreprises Autre clientèle financières non financières - - - - Total 31/12/2022 - En Milliers de Dh Total 31/12/2021 - - Comptes à vue débiteurs - - - - - - - Créances commerciales sur le Maroc - - - - - - - Crédits à l'exportation - - - - - - - Autres crédits de trésorerie - - - - - - CREDITS A LA CONSOMMATION - - - 296 296 343 CREDITS A L'EQUIPEMENT - - - - - - CREDITS IMMOBILIERS - - - 56 56 68 AUTRES CREDITS - - - 9 727 9 727 8 122 CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE - - - - - - INTERETS COURUS A RECEVOIR - - - - - - CREANCES EN SOUFFRANCE - - - - - - Créances pré-douteuses

pré-douteuses Créances douteuses

Créances compromises

TOTAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 079 10 079 - - - 8 533 NATURE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES Montant des Amortissements et/ou provisions Montant des Montant des Montant des Montant brut au cessions ou Montant brut à la acquisitions au début de l'exercice retraits au cours fin de l'exercice amortissements Dotation au titre amortissements Cumul cours de l'exercice et/ou provisions sur de l'exercice de l'exercice au début de immobilisations l'exercice sorties En Milliers de Dh Montant net la fin de l'exercice IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 172 941 5 939 - 178 880 48 645 6 172 - 54 817 124 063 - Droit au bail 101 076 - - 101 076 - - - - 101 076 - Immobilisations en recherche et développement - - - - - - - - - - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation 71 865 5 939 - 77 804 48 645 6 172 - 54 817 22 987 - Immobilisations incorporelles hors exploitation - - - - - - - - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 45 095 2 533 - 47 628 29 567 2 925 - 32 492 15 136 - Immeubles d'exploitation 2 238 - - 2 238 - - - - 2 238 Terrain d'exploitation 2 238 - - 2 238 - - - - 2 238 Immeubles d'exploitation Bureaux - - - - - - - - - Immeubles d'exploitation Logements de fonction - - - - - - - - - - Mobilier et matériel d'exploitation 26 951 1 475 - 28 426 20 938 2 467 - 23 405 5 021 Mobilier de bureau d'exploitation 2 550 257 - 2 807 2 166 248 - 2 414 393 Matériel de bureau d'exploitation 6 678 7 - 6 685 3 592 919 - 4 511 2 174 Matériel Informatique 17 655 1 161 - 18 816 15 131 1 288 - 16 419 2 397 Matériel roulant rattaché à l'exploitation 32 50 - 82 25 7 - 32 50 Autres matériels d'exploitation 36 - - 36 24 5 - 29 7 - Autres immobilisations corporelles d'exploitation 14 488 1 058 - 15 546 8 223 429 - 8 652 6 894 - Immobilisations corporelles hors exploitation 1 418 - - 1 418 406 29 - 435 983 Terrains hors exploitation 833 - - 833 - - - - 833 Immeubles hors exploitation - - - - - - - - - Mobiliers et matériel hors exploitation - - - - - - - - - Autres immobilisations corporelles hors exploitation 585 - - 585 406 29 - 435 150 TOTAL 218 036 8 472 - 226 508 78 212 9 097 - 87 309 139 199 COMMUNICATION FINANCIÈRE SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2022 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE En Milliers de Dh 31/12/2022 31/12/2021 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES 1 269 506 1 094 087 Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit et - assimilés Crédits documentaires import - - Acceptations ou engagements de payer - - Ouvertures de crédit confirmés - - Engagements de substitution sur émission de titres - - Engagements irrévocables de crédit-bail - - Autres engagements de financement donnés - - Engagements de financement en faveur de la clientèle 1 269 506 1 094 087 Crédits documentaires import - - Acceptations ou engagements de payer - - Ouvertures de crédit confirmés - - Engagements de substitution sur émission de titres - - Engagements irrévocables de crédit-bail 1 269 506 1 094 087 Autres engagements de financement donnés - - Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés - - Crédits documentaires export confirmés - - Acceptations ou engagements de payer - - Garanties de crédits données - - Autres cautions, avals et garanties donnés - - Engagements en souffrance - - Engagements de garantie d'ordre de la clientèle - - Garanties de crédits données - - Cautions et garanties en faveur de l'administration publique - - Autres cautions et garanties données - - Engagements en souffrance - - ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS 1 109 772 1 009 156 Engagements de financement reçus d'établissements 600 000 302 000 de crédit et assimilés Ouvertures de crédit confirmés 600 000 302 000 Engagements de substitution sur émission de titres - - Autres engagements de financement reçus Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés 509 772 707 156 Garanties de crédits 509 772 707 156 Autres garanties reçues - - Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers - - Garanties de crédits - - Autres garanties reçues - - CAPITAUX PROPRES En Milliers de Dh Encours Affectation du Autres variations Encours 31/12/2021 résultat 31/12/2022 Ecarts de réévaluation - - - - Réserve légale 27 768 - - 27 768 Autres réserves 159 450 - - 159 450 Primes d'émission, de fusion et 236 556 - - 236 556 d'apport CAPITAL Capital appelé 277 677 - - 277 677 Capital non appelé - - - - Certificats d'investissement - - - - Fonds de dotations - - - - Actionnaires Capital non versé - - - - REPORT À NOUVEAU (+/-) 205 576 51 862 - 257 438 RÉSULTATS NETS EN INSTANCE - - - - D'AFFECTATION (+/-) RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (+/-) 90 736 -90 736 68 877 68 877 TOTAL 997 763 -38 874 68 877 1 027 766 DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE En Milliers de Dh Opérations Solde au début de Déclarations TVA Solde fin NATURE comptables de l'exercice de l'exercice d'exercice l'exercice A - TVA collectée 172 365 758 204 733 956 196 613 B - TVA à récupérer 107 387 660 582 628 110 139 859 Sur charges 672 45 270 44 630 1 312 Sur immobilisations 106 715 615 312 583 480 138 547 C - TVA due ou crédit de TVA 64 978 97 622 105 846 56 754 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION En Milliers de Dh 31/12/2022 31/12/2021 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 88 066 82 859 Charges de personnel 50 712 48 719 - Salaires et appointements 39 794 38 764 - Charges d'assurances sociales 5 896 5 610 - Charges de retraite 3 806 3 278 - Charges de formation 250 165 - Autres charges de personnel 966 902 Impôts et taxes 1 369 396 - Taxes urbaines et taxes d'édilité - - - Patente 328 328 - Autres impôts et taxes 1 041 68 Charges externes 25 708 25 081 - Loyers de crédit-bail et de location 1 194 1 034 - Frais d'entretien et de réparation 6 049 6 488 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 8 554 6 463 - Transports et déplacements 3 277 3 006 - Publicité,publications et relations publiques 1 101 2 556 - Autres charges externes 5 533 5 534 Autres charges générales d'exploitation 1 180 1 204 - Autres charges réparties sur plusieurs exercices 807 608 - Dons, libéralités et lots - - - Autres charges générales d'exploitation 373 596 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations 9 097 7 459 corporelles et incorporelles - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 9 097 7 459 AUTRES PRODUITS ET CHARGES En Milliers de Dh 31/12/2022 31/12/2021 PRODUITS D'EXPLOITATION NON BANCAIRE 827 101 - Autres produits d'exploitation non bancaire 827 101 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 82 902 89 401 - Reprises de provisions pour créances en souffrance 61 165 62 486 - Récupérations sur créances amorties - - - Reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement - - - Reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations financières - - - Reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles - - - Reprises de provisions pour risques d'éxécution d'engagements par signature - - - Reprises de provisions pour autres risques et charges - - - Reprises des autres provisions 21 737 26 915 PRODUITS NON COURANTS 2 925 - - Reprises non courantes des amortissements - - - Reprises non courantes de provisions - - - Autres produits non courants 2 925 - Autres charges bancaires 704 664 - Charges sur moyens de paiement - - - Autres charges sur prestations de service - - - Diverses autres charges bancaires 704 664 CHARGES D'EXPLOITATION NON BANCAIRE - - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS DES IMMOBILISATIONS 9 097 7 459 INCORPORELLES ET CORPORELLES - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 6 172 4 581 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 2 925 2 878 - Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles - - - Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles - - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 176 380 228 528 - Dotations aux provisions pour créances en souffrance 129 858 148 304 - Pertes sur créances irrécouvrables 27 092 31 187 - Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement - - - Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières - - - Dotations aux provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature - - - Dotations aux provisions pour autres risques et charges - 12 122 - Dotations aux provisions réglementées - - - Dotations aux autres provisions 19 430 36 915 CHARGES NON COURANTES 37 504 3 003 - Dotations non courantes aux amortissements - - - Dotations non courantes aux provisions - - - Autres charges non courantes 37 504 3 003 COMMUNICATION FINANCIÈRE SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2022 PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL En Milliers de Dh INTITULES MONTANTS MONTANTS I - RESULTAT NET COMPTABLE - - Bénéfice net 68 877 - Perte nette - - II - REINTEGRATIONS FISCALES 111 804 - 1- Courantes 73 766 - - Impôt sur les sociétés 50 212 - - Provisions pour risques et charges 19 431 - - Provisions sur congé payé 2022 4 065 - - Excédent d'amortissements sur véhicule 58 - 2- Non courantes 38 038 - - Charges immobilisations hors exploitation 29 - - Charges non courantes (cohesion sociale) 7 504 - - Charges non courantes 370 - - Charges non courantes 30 000 - - Passage en perte 135 - III - DEDUCTIONS FISCALES - 44 974 1- Courantes - 25 102 - Provisions sur congé payé 2021 - 4 093 - Reprises pour risques et charges - 21 009 2- Non courantes - 19 872 - Reprise de provisions déjà soumises à l'IS lors CF CES - 617 - Reprise de provisions déjà soumises à l'IS lors CF Terrain - 1 907 - Reprise de provisions déjà soumises à l'IS lors CF 2018-2021 CES - 7 462 - Reprise sur IR salariaux déjà soumise à l'IS lors CF 2018-2021 IR - 9 886 TOTAL 180 681 44 974 IV - RESULTAT BRUT FISCAL - - Bénéfice brut si T1 > T2 (A) 135 707 - Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B) - - V - REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) - - Exercice n-4 - - Exercice n-3 - - Exercice n-2 - - Exercice n-1 - - VI - RESULTAT NET FISCAL - - Bénéfice net fiscal ( A - C) 135 707 - OU - - Déficit net fiscal (B) - - VII - CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES - - VIII - CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER - - Exercice n-4 - - Exercice n-3 - - Exercice n-2 - - Exercice n-1 - - (1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A) EFFECTIFS En nombre EFFECTIFS 31/12/2022 31/12/2021 Effectifs rémunérés 102 102 Effectifs utilisés 102 102 Effectifs équivalent plein temps 102 102 Effectifs administratifs et techniques (équivalent plein temps) - - Effectifs affectés à des tâches bancaires ( équivalent plein temps) - - Cadres ( équivalent plein temps) 58 58 Employés ( équivalent plein temps) 44 44 dont effectifs employés à l'étranger - - RESEAU En nombre RESEAU 31/12/2022 31/12/2021 Guichets permanents (Agences : Tanger, Rabat, Agadir, Fès, Marrakeche) 5 4 Guichets périodiques NEANT NEANT Guichets automatiques de banque NEANT NEANT Succursales et agences à l'étranger NEANT NEANT Bureaux de représentation à l'étranger NEANT NEANT DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS I - DATATION Date de clôture (1) 31 DECEMBRE 2022 Date d'établissement des états de synthèse (2) 20 FEVRIER 2023 Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANTNEANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE LISTE DES ETATS PORTANTS LA MENTION NEANT Etat de changement des méthodes Etat des créances subordonnées RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS DES TROIS DERNIERS EXERCICES En Milliers de Dh Exercice 2022 Exercice 2021 Exercice 2020 CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES 1 147 825 1 117 809 1 060 395 OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE 1- Produit net bancaire 334 385 371 155 278 126 2- Résultat avant impôts 119 089 146 267 48 305 3- Impôts sur les résultats 50 212 55 531 28 900 4- Bénéfices distribués 38 874 33 321 - 5- Résultats non distribués (mis en réserve ou en 257 438 205 576 219 492 instance d'affectation) RESULTAT PAR TITRE (en dirhams) Résultat net par action ou part sociale 25 33 7 Bénéfice distribué par action ou part sociale (N-1) 14 12 - PERSONNEL Montants des rémunérations brutes de l'exercice 39 794 38 764 36 257 Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 102 102 102 REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL AU 31/12/2022 Nom des principaux actionnaires Adresse Nombre de titres détenus Part du capital Exercice ou associés Exercice actuel détenue % précédent BANQUE CENTRALE POPULAIRE BD ZERKTOUNI 1 474 672 1 474 672 53,11% CASABLANCA HOLDPARTS BD ZERKTOUNI 944 417 944 417 34,01% CASABLANCA FLOTTANT EN BOURSE BOURSE DE 198 184 198 184 7,14% CASABLANCA THE ARAB INVESTISMENT COMPAGNY RIYAD - ARABIE 159 495 159 495 5,74% SAOUDITE CONCENTRATION DES RISQUES SUR UN MÊME BÉNÉFICIAIRE AU 31/12/2022 Au 31 décembre 2022, la concentration des risques sur un même bénéficiaire dépassant les 10% des FP sont au nombre de 10 avec un encours global de 3 272 287 KDH. DETTES SUBORDONNEES MONTANT GLOBAL NON APPARENTE APPARENTES ETS DE CRED ESES FINANCIERES ESES NON AUTRES & ASSIM FINANCIERES APPARENTES 31/12/2022 En Milliers de Dh 31/12/2021 DETTES SUBORDONNEES 120 059 - 120 059 - - - 120 059 120 046 DETTES SUBORDONNEES A DUREE DETERMINEE - - - - - - - - Titres subordonnés à durée déterminée - - - - - - - - Emprunts subordinnés à durée déterminée auprès des établissements de crédit - - - - - - - - Emprunts subordinnés à durée déterminée auprès des établissements de la clientèle - - - - - - - - DETTES SUBORDONNEES A DUREE INDETERMINEE 120 000 - 120 000 - - - 120 000 120 000 Titres subordonnés à durée indéterminée - - - - - - - - Emprunts subordinnés à durée indéterminée auprès des établissements de crédit 120 000 - 120 000 - - - 120 000 120 000 Emprunts subordinnés à durée indéterminée auprès des établissements de la clientèle - - - - - - - - INTERETS COURUS A PAYER 59 - 59 - - - 59 46 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. 