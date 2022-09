Maroc Leasing S A : - Résultats financiers du 1er semestre 2022 28/09/2022 | 21:16 Envoyer par e-mail :

COMMUNICATION FINANCIÈRE SITUATION AU 30 JUIN 2022 BILAN - ACTIF En Milliers de Dh ACTIF 30/06/2022 31/12/2021 1.Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Services des - - chèques postaux 2.Créances sur les établissements de crédit et assimilés 72 70 . A vue 72 70 . A terme - - 3.Créances sur la clientèle 5 042 8 533 . Crédits de trésorerie et à la consommation 354 343 . Crédits à l'équipement - - . Crédits immobiliers 62 68 . Autres crédits 4 626 8 122 4.Créances acquises par affacturage - - 5.Titres de transaction et de placement - - . Bons du Trésor et valeurs assimilées - - . Autres titres de créance - - . Titres de propriété - - 6.Autres actifs 82 238 137 868 7.Titres d'investissement - - . Bons du Trésor et valeurs assimilées - - . Autres titres de créance - - 8.Titres de participation et emplois assimilés 1 260 1 260 9.Créances subordonnées - - 10.Immobilisations données en crédit-bail et en location 11 638 510 11 630 124 11.Immobilisations incorporelles 122 133 124 296 12.Immobilisations corporelles 15 569 15 528 TOTAL DE L'ACTIF 11 864 824 11 917 679 HORS BILAN En Milliers de Dh 30/06/2022 31/12/2021 ENGAGEMENTS DONNES 1 098 810 1 094 087 1.Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de - - crédit et assimilés 2.Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 1 098 810 1 094 087 3.Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés - - 4.Engagements de garantie d'ordre de la clientèle - - 5.Titres achetés à réméré - - 6.Autres titres à livrer - - ENGAGEMENTS RECUS 686 853 1 009 156 7.Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés - 302 000 8.Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés 686 853 707 156 9.Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers - - 10.Titres vendus à réméré - - 11.Autres titres à recevoir - - ETAT DES SOLDES DE GESTION En Milliers de Dh I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS 30/06/2022 30/06/2021 1.+ Intérêts et produits assimilés 3 974 1 345 2.- Intérêts et charges assimilées 189 074 186 255 MARGE D'INTERET -185 100 -184 910 3.+ Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 1 926 318 1 861 242 4.- Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 1 564 461 1 517 700 Résultat des opérations de crédit-bail et de location 361 857 343 542 5.+ Commissions perçues - - 6. - Commissions servies - - Marge sur commissions - - 7.+ Résultat des opérations sur titres de transaction - - 8.+ Résultat des opérations sur titres de placement - - 9. + Résultat des opérations de change - - 10. + Résultat des opérations sur produits dérivés - - Résultat des opérations de marché - - 11.+ Divers autres produits bancaires - - 12. - Diverses autres charges bancaires 322 414 PRODUIT NET BANCAIRE 176 435 158 218 13. + Résultat des opérations sur immobilisations financières - - 14. + Autres produits d'exploitation non bancaire 5 100 15. - Autres charges d'exploitation non bancaire - - 16. - Charges générales d'exploitation 40 602 36 676 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 135 838 121 642 17. + Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances 57 796 57 480 et engagements par signature en souffrance 18. + AUTRES DOTATIONS NETTES DE REPRISES AUX PROVISIONS 20 182 12 050 RESULTAT COURANT 57 860 52 112 RESULTAT NON COURANT -2 201 -1 367 19. - IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS 27 352 21 131 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 28 307 29 614 II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 30/06/2022 30/06/2021 + RESULTAT NET DE L'EXERCICE 28 307 29 614 20.+ Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations 4 534 3 564 incorporelles et corporelles 21.+ Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières - - 22.+ Dotations aux provisions pour risques généraux 32 112 5 000 23.+ Dotations aux provisions réglementées - - 24.+ Dotations non courantes - - 25. - Reprises de provisions 12 655 - 26. - Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles - 6 27. + Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles - - 28. - Plus-values de cession des immobilisations financières - - 29. + Moins-values de cession des immobilisations financières - - 30. - Reprises de subventions d'investissement reçues - - + CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 52 298 38 172 31.- Bénéfices distribués - - + AUTOFINANCEMENT 52 298 38 172 BILAN - PASSIF En Milliers de Dh PASSIF 30/06/2022 31/12/2021 1.Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux - - 2.Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 9 951 248 9 173 773 . A vue 648 517 634 295 . A terme 9 302 731 8 539 478 3.Dépôts de la clientèle 69 173 50 013 . Comptes à vue créditeurs 57 867 38 439 . Comptes d'épargne - - . Dépôts à terme - - . Autres comptes créditeurs 11 306 11 574 4.Titres de créance émis - 816 807 . Titres de créance négociables - - . Emprunts obligataires - 816 807 . Autres titres de créance émis - - 5.Autres passifs 663 489 703 962 6.Provisions pour risques et charges 70 679 55 315 7.Provisions réglementées - - 8.Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie - - 9.Dettes subordonnées 123 039 120 046 10.Ecarts de réévaluation - - 11.Réserves et primes liées au capital 423 774 423 774 12.Capital 277 677 277 677 13.Actionnaires.Capital non versé (-) - - 14.Report à nouveau (+/-) 257 438 205 576 15.Résultats nets en instance d'affectation (+/-) - - 16.Résultat net de l'exercice (+/-) 28 307 90 736 TOTAL DU PASSIF 11 864 824 11 917 679 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES En Milliers de Dh 30/06/2022 30/06/2021 I.PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 1 930 292 1 862 587 1.Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit - 207 2.Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 3 974 1 138 3.Intérêts et produits assimilés sur titres de créance - - 4.Produits sur titres de propriété - - 5.Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 1 926 318 1 861 242 6.Commissions sur prestations de service - - 7.Autres produits bancaires - - II.CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 1 753 857 1 704 369 8.Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 178 960 168 328 9.Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 1 207 2 492 10.Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 8 907 15 435 11.Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 1 564 461 1 517 700 12.Autres charges bancaires 322 414 III.PRODUIT NET BANCAIRE 176 435 158 218 13.Produits d'exploitation non bancaire 5 100 14.Charges d'exploitation non bancaire - - IV.CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 40 602 36 676 15.Charges de personnel 23 224 21 689 16.Impôts et taxes 615 198 17.Charges externes 11 780 10 826 18.Autres charges générales d'exploitation 449 399 19.Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations 4 534 3 564 incorporelles et corporelles V.DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 109 115 93 599 20.Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en 76 278 81 549 souffrance 21.Pertes sur créances irrécouvrables - - 22.Autres dotations aux provisions 32 837 12 050 VI.REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 31 137 24 069 23.Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en 18 482 24 069 souffrance 24.Récupérations sur créances amorties - - 25.Autres reprises de provisions 12 655 - VII.RESULTAT COURANT 57 860 52 112 26.Produits non courants 1 551 - 27. Charges non courantes 3 752 1 367 VIII.RESULTAT AVANT IMPOTS SUR LES RESULTATS 55 659 50 745 28.Impôts sur les résultats 27 352 21 131 IX.RESULTAT NET DE L'EXERCICE 28 307 29 614 TOTAL PRODUITS 1 962 985 1 886 756 TOTAL CHARGES 1 934 678 1 857 142 RESULTAT NET 28 307 29 614 COMMUNICATION FINANCIÈRE SITUATION AU 30 JUIN 2022 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE En Milliers de Dh 30/06/2022 31/12/2021 1.(+) Produits d'exploitation bancaire perçus 1 815 034 3 365 060 2.(+) Récupérations sur créances amorties - - 3.(+) Produits d'exploitation non bancaire perçus 1 556 101 4.(-) Charges d'exploitation bancaire versées 189 396 370 680 5.(-) Charges d'exploitation non bancaire versées 3 752 3 003 6.(-) Charges générales d'exploitation versées 36 068 75 400 7.(-) Impôts sur les résultats versés 27 766 14 181 I.FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES 1 559 608 2 901 897 VARIATION DES : 8.(+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés -2 -70 9.(+) Créances sur la clientèle 3 491 -2 270 10.(+) Titres de transaction et de placement - - 11.(+) Autres actifs 55 630 -8 666 12.(+) Immobilisations données en crédit-bail et en location -1 555 670 -3 093 126 13.(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 777 475 230 396 14.(+) Dépôts de la clientèle 19 160 -12 565 15.(+) Titres de créance émis -816 807 -2 580 16.(+) Autres passifs -40 473 25 272 II.Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation -1 557 196 -2 863 609 III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I + II) 2 412 38 288 17.(+) Produit des cessions d'immobilisations financières - - 18.(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles - 8 19.(-) Acquisition d'immobilisations financières - 20.(-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 2 412 4 975 21.(+) Intérêts perçus - - 22.(+) Dividendes perçus - - IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT -2 412 -4 967 23.(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus - - 24.(+) Emission de dettes subordonnées - - 25.(+) Emission d'actions - - PROVISIONS En Milliers de Dh PROVISIONS Encours Dotations Reprises Autres Encours 31/12/2021 variations 30/06/2022 PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR: 1 572 500 130 639 56 887 - 1 646 252 créancessurlesétablissementsdecréditetassimilés - - - - - créances sur la clientèle - - - - - titres de placement 243 - - 243 titres de participation et emplois assimilés 10 926 - - - 10 926 Provisions pour dépreciation des 882 376 56 842 38 405 - 900 813 immobilisations en crédit-bail et en location Provision créance en souffrance sur 678 955 73 797 18 482 - 734 270 operation de crédit-bail et en location PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF 55 315 32 112 12 655 -4 093 70 679 Provisions pour risques d'exécution - - - - - d'engagements par signature Provisions pour risques de change - - - - - Provisions pour risques généraux 50 000 32 112 12 655 - 69 457 Provisions pour pensions de retraite et - - - - - obligations similaires Provisions pour autres risques et charges 5 315 - - -4 093 1 222 Provisions réglementées - - - - - TOTAL GENERAL 1 627 815 162 751 69 542 -4 093 1 716 931 TITRES DE CREANCES EMIS En Milliers de Dh 26.(-) Remboursement des capitaux propres et assimilés - - CARACTÉRISTIQUES 27.(-) Intérêts versés - - NATURE DES TITRES ÉMIS Date de Date Valeur Mode de 28.(-) DIVIDENDES VERSÉS - 33 321 Taux jouissance d'échéance nominale Remboursement V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT - -33 321 Emprunt Obligataire NEANT VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V) - - Emprunt Obligataire VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE - - TOTAL VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE - - IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE En Milliers de Dh NATURE IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT Montant brut Montant des Montant des Montant brut Amortissements Provisions acquisitions cessions ou Montant net à la au début de à la fin de Dotation au titre Cumul des Dotation au titre Reprises de Cumul des au cours de retraits au cours fin de l'exercice l'exercice l'exercice l'exercice de l'exercice de l'exercice amortissements de l'exercice provisions provisions 22 402 304 8 777 103 8 556 110 22 623 297 1 460 458 9 349 704 130 639 56 887 1 635 083 11 638 510 CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - - - - - - - - CREDIT-BAIL MOBILIER 13 791 506 2 661 628 2 524 665 13 928 469 1 271 871 6 778 029 2 482 - 241 803 6 908 637 - Crédit-bail mobilier en cours 681 287 1 272 956 1 350 937 603 306 - - - - - 603 306 - Crédit-bail mobilier loué 12 676 160 1 350 937 1 167 585 12 859 512 1 268 426 6 331 323 2 482 - 241 803 6 286 386 - Crédit-bail mobilier non loué après résiliation 434 059 37 735 6 143 465 651 3 445 446 706 18 945 CREDIT-BAIL IMMOBILIER 7 425 489 510 137 542 205 7 393 421 188 587 2 571 675 54 360 38 405 659 010 4 162 736 - Crédit-bail immobilier en cours 446 127 137 697 266 165 317 659 - - - - - 317 659 - Crédit-bail immobilier loué 6 256 850 266 165 217 729 6 305 286 183 220 1 881 881 54 360 38 405 659 010 3 764 395 - Crédit-bail immobilier non loué après résiliation 722 512 106 275 58 311 770 476 5 367 689 794 - - - 80 682 Loyers courus a recevoir 19 969 2 228 267 2 226 763 21 473 - - - - - 21 473 Loyers restructures 8 526 7 119 - 15 645 - - - - - 15 645 Loyers impayes 56 131 3 036 808 3 045 442 47 497 - - - - - 47 497 Creances en souffrance 1 100 683 333 144 217 035 1 216 792 - - 73 797 18 482 734 270 482 522 IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE - - - - - - - - - - Biens mobiliers en location simple - - - - - - - - - - Loyers courus a recevoir - - - - - - - - - - Loyers restructures - - - - - - - - - - Loyers impayes - - - - - - - - - - Loyers en souffrance - - - - - - - - - - TOTAL 22 402 304 8 777 103 8 556 110 22 623 297 1 460 458 9 349 704 130 639 56 887 1 635 083 11 638 510 DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES En Milliers de Dh Etablissements de crédit et assimilés au Maroc Etablissements de crédit à Total Total DETTES Bank Al-Maghrib, Trésor Public Autres établissements de Banques au Maroc l'étranger 30/06/2022 31/12/2021 et Service des Chèques Postaux crédit et assimilés au Maroc COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS - 646 073 - - 646 073 630 602 VALEURS DONNEES EN PENSION - - - - - - - au jour le jour - - - - - - - à terme - - - - - - EMPRUNTS DE TRESORERIE - 1 500 000 - - 1 500 000 400 000 - au jour le jour - - - - - - - à terme - 1 500 000 - - 1 500 000 400 000 EMPRUNTS FINANCIERS - 7 767 947 - - 7 767 947 8 118 812 AUTRES DETTES - - - - - - INTERETS COURUS A PAYER - 37 228 - - 37 228 24 359 TOTAL - 9 951 248 - - 9 951 248 9 173 773 ETAT DES CREANCES EN SOUFFRANCES ET PROVISIONS En Milliers de Dh RUBRIQUES 30/06/2022 31/12/2021 Créances en Souffrances Provisions Créances en Souffrances Provisions Créances Pré-douteuses 30 538 5 065 19 109 3 125 Créances Douteuses 22 546 9 094 25 343 10 086 Créances Compromises 1 163 708 720 111 1 056 231 665 744 TOTAL 1 216 792 734 270 1 100 683 678 955 COMMUNICATION FINANCIÈRE SITUATION AU 30 JUIN 2022 VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE En Milliers de Dh D<1 mois 1 mois ≤D< 3 mois 3 mois ≤D< 1 an 1 an ≤D< 5 ans D≥5 ans TOTAL ACTIF Créances sur les établissements 72 - - - - 72 de crédit et assimilés Créances sur la clientèle 7 111 298 - - 416 Titres de créance - - - - - - Créances subordonnées - - - - - - Crédit-bail et assimilé 672 755 20 180 357 119 6 219 994 3 589 610 10 859 658 TOTAL 672 834 20 291 357 417 6 219 994 3 589 610 10 860 146 PASSIF Dettes envers les établissements 218 921 2 524 056 1 464 008 5 014 901 729 362 9 951 248 de crédit et assimilés Dettes envers la clientèle - - - 11 306 - 11 306 Titres de créance émis - - - - - - Emprunts subordonnés - - 3 039 - 120 000 123 039 TOTAL 218 921 2 524 056 1 467 047 5 026 207 849 362 10 085 593 MARGE D'INTÉRÊT En Milliers de Dh 30/06/2022 30/06/2021 INTETRETS PERCUS 3 974 1 345 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit - 207 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 3 974 1 138 INTETRETS SERVIS 189 074 186 255 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 178 960 168 328 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 1 207 2 492 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 8 907 15 435 MARGE D'INTERET -185 100 -184 910 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES En Milliers de Dh Amortissements et/ou provisions Montant des Montant des Montant des Montant des Montant brut au cessions ou Montant brut à la Montant net NATURE acquisitions au amortissements début de l'exercice retraits au cours fin de l'exercice amortissements Dotation au titre Cumul à la fin de l'exercice cours de l'exercice de l'exercice et/ou provisions au de l'exercice sur immobilisations début de l'exercice sorties IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 172 941 931 - 173 872 48 645 3 094 - 51 739 122 133 - Droit au bail 101 076 - - 101 076 - - - - 101 076 - Immobilisations en recherche et développement - - - - - - - - - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation 71 865 931 - 72 796 48 645 3 094 - 51 739 21 057 - Immobilisations incorporelles hors exploitation - - - - - - - - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 45 095 1 481 - 46 576 29 567 1 440 - 31 007 15 569 - Immeubles d'exploitation 2 238 - - 2 238 - - - - 2 238 . Terrain d'exploitation 2 238 - 2 238 - - - - 2 238 . Immeubles d'exploitation. Bureaux - - - - - - - - - . Immeubles d'exploitation. Logements de fonction - - - - - - - - - - Mobilier et matériel d'exploitation 26 951 647 - 27 598 20 938 1 214 - 22 152 5 446 . Mobilier de bureau d'exploitation 2 550 42 2 592 2 166 126 2 292 300 . Matériel de bureau d'exploitation 6 678 - - 6 678 3 592 461 - 4 053 2 625 . Matériel Informatique 17 655 605 - 18 260 15 131 622 - 15 753 2 507 . Matériel roulant rattaché à l'exploitation 32 - 32 25 3 - 28 4 . Autres matériels d'exploitation 36 - - 36 24 2 - 26 10 - Autres immobilisations corporelles d'exploitation 14 488 834 - 15 322 8 223 212 - 8 435 6 887 - Immobilisations corporelles hors exploitation 1 418 - - 1 418 406 14 - 420 998 . Terrains hors exploitation 833 - - 833 - - - - 833 . Immeubles hors exploitation - - - - - - - - - . Mobiliers et matériel hors exploitation - - - - - - - - - . Autres immobilisations corporelles hors exploitation 585 - 585 406 14 - 420 165 TOTAL 218 036 2 412 - 220 448 78 212 4 534 - 82 746 137 702 DETTES SUBORDONNEES En Milliers de Dh APPARENTES MONTANT NON APPARENTE ETS. DE CRED ESES ESES NON AUTRES 30/06/2022 31/12/2021 GLOBAL & ASSIM FINANCIERES FINANCIERES APPARENTES DETTES SUBORDONNÉES 123 039 - 123 039 - - - 123 039 120 046 Dettes subordonnées à durée déterminée - - - - - - - - Titres subordonnés à durée déterminée 120 000 - 120 000 - - - 120 000 - Emprunts subordonnés à durée déterminée auprès des établissements de crédit 120 000 - 120 000 - - - 120 000 - Emprunts subordonnés à durée déterminée auprès des établissements de la clientèle - - - - - - - - DETTES SUBORDONNÉES À DURÉE INDETERMINÉE - - - - - - - 120 000 Titres subordonnés à durée indéterminée - - - - - - - - Emprunts subordonnés à durée indéterminée auprès des établissements de crédit - - - - - - - 120 000 Emprunts subordonnes à durée indéterminée auprès des établissements de la clientèle - - - - - - - - Intérêts courus à payer 3 039 - 3 039 - - - 3 039 46 ETAT DES DEROGATIONS INFLUENCE DES DEROGATIONS INDICATIONS DES DEROGATIONS JUSTIFICATIONS DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux II. Dérogations aux méthodes N E A N T d'évaluation III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation N E A N T des états de synthèse ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, NATURE DES CHANGEMENTS JUSTIFICATIONS DES CHANGEMENTS LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS I. Changements affectant les N E A N T méthodes d'évaluation II. Changements affectant les règles N E A N T de présentation COMMUNICATION FINANCIÈRE SITUATION AU 30 JUIN 2022 DETAIL DES AUTRES ACTIFS En Milliers de Dh 30/06/2022 31/12/2021 INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETES - - Instruments optionnels de taux d'intérêts achetés - - Instruments optionnels de cours de change achetés - - Instruments optionnels sur actions et indices boursiers achetés - - Autres instruments optionnels achetés - - DEBITEURS DIVERS 73 728 136 416 Sommes dues par l'Etat 73 374 136 286 Sommes dues par les organismes de prévoyance - - Sommes diverses dues par le personnel 269 62 Comptes clients de prestations non bancaires - - DIVERS AUTRES DÉBITEURS 85 68 Dépôts de garantie versés sur opérations de marché - - Dépôts et cautionnements constitués - - Sommes diverses dues par les actionnaires et associés - - Divers autres débiteurs 85 68 VALEURS ET EMPLOIS DIVERS - - Avoirs en or et métaux précieux - - Stocks de fournitures du bureau et imprimés - - Immobilisations acquises par voie d'adjudication - - Immobilisations détenues dans le cadre de la promotion immobilière - - immobilière Timbres - - Autres valeurs et emplois divers - - COMPTES DE REGULARISATION 8 510 1 452 Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan - - Contrepartie du résultat de change de hors bilan - - Contrepartie du résultat sur produits dérivés de hors bilan - - Contrepartie du résultat sur titres de hors bilan - - Comptes d'écarts sur devises et titres - - Ecarts de conversion sur devises non cotées - - Ecarts de conversion sur devises avec garantie de change - - Ecarts de conversion sur autres devises - - Ecarts sur ventes de titres avec faculté de rachat ou de reprise - - Résultats potentiels sur produits dérivés de couverture - - Pertes potentielles sur opérations de couverture non dénouées - - Pertes potentielles sur opérations de couverture dénouées - - Charges à répartir sur plusieurs exercices 1 074 1 328 Frais préliminaires - - Frais d'acquisition des immobilisations - - Frais d'émission des emprunts - - Primes d'émission ou de remboursement des titres de créance émis - - Autres charges à répartir sur plusieurs exercices 1 074 1 328 Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc - - Produits à recevoir et charges constatées d'avance 7 436 124 Produits à recevoir 1 223 - Charges constatées d'avance 6 213 124 Autres comptes de régularisation - - Comptes transitoires ou d'attente débiteurs - - Créances en souffrance sur opérations diverses - - TOTAL AUTRES ACTIFS 82 238 137 868 DETAIL DES AUTRES PASSIFS En Milliers de Dh 30/06/2022 31/12/2021 INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS - - Instruments optionnels de taux d'intérêts vendus - - Instruments optionnels de cours de change vendus - - Instruments optionnels sur actions et indices boursiers vendus - - Autres instruments optionnels vendus - - CREDITEURS DIVERS 571 157 595 771 Sommes dues à l'Etat 333 957 319 746 Sommes dues aux organismes de prévoyance 2 502 1 363 Sommes diverses dues au personnel 4 902 - Sommes diverses dues aux actionnaires et associés 38 875 - Dividendes à payer 38 875 - Versements reçus sur augmentation de capital - - Comptes courants d'associés créditeurs - - Autres sommes dues aux actionnaires et associés - - Fournisseurs de biens et services 81 470 117 245 Divers autres créditeurs 109 451 157 417 Dépôts de garantie reçus sur opérations de marché - - Coupons sur titres de créances émis à payer - - Titres émis amortis et non encore remboursés - - Commissions à verser à Bank Al-Maghrib - - Divers autres créditeurs 109 451 157 417 COMPTES DE REGULARISATION 92 332 108 191 COMPTES D'AJUSTEMENT DES OPÉRATIONS DE HORS BILAN - - Contrepartie du résultat de change de hors bilan - - Contrepartie du résultat sur produits dérivés de hors bilan - - Contrepartie du résultat sur titres de hors bilan - - Comptes d'écarts sur devises et titres - - Ecarts de conversion sur devises non cotées - - Ecarts de conversion sur devises avec garantie de change - - Ecarts de conversion sur autres devises - - Ecarts sur ventes de titres avec faculté de rachat ou de reprise - - Résultats potentiels sur produits dérivés de couverture - - Gains potentiels sur opérations de couverture non dénouées - - Gains potentiels sur opérations de couverture dénouées - - Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc - - Charges à payer et produits constatés d'avances 87 110 104 321 Charges à payer 3 535 10 068 Produits constatés d'avances 83 575 94 253 Autres comptes de régularisation 5 222 3 870 Comptes transitoires ou d'attente créditeurs 5 222 3 870 TOTAL AUTRES -PASSIF 663 489 703 962 MAROC LEASING S.A. ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022 En exécution de la mission prévue par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014 portant promulgation de la loi n° 103-12 et conformément à la circulaire 4/W/16 qui fixe les conditions selon lesquelles les établissements de crédit doivent publier leurs états de synthèse, nous avons procédé un examen limité de la situation intermédiaire de Maroc Leasing S.A. comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau des flux de trésorerie et une sélection d'états de l'Etat des Informations Complémentaires (ETIC) relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2022. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant KMAD 1 110 235 dont un bénéfice net de KMAD 28 307, relève de la responsabilité des organes de gestion de la société. Elle a été arrêtée par le Conseil d'administration le 20 juillet 2022, dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous avons effectué notre mission selon les normes de la Profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de la période écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine de Maroc Leasing S.A. arrêtés au 30 juin 2022, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Casablanca, le 7 septembre 2022 Les Commissaires aux Comptes Le rapport financier semestriel est disponible sur le site internet de Maroc Leasing : http://www.marocleasing.ma/Medias/Pages/Publications.aspx. Attachments Original Link

