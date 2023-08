Marqeta, Inc. est engagée dans la fourniture de solutions modernes d'émission de cartes et de traitement des paiements. La société exploite la plate-forme Marqeta, une plate-forme d'interface de programme d'application ouverte basée sur le cloud, qui permet aux entreprises de développer des expériences de cartes de paiement modernes et sans friction pour des cas d'utilisation consommateurs et commerciaux qui sont soit au cœur de leur activité principale, soit en soutien de celle-ci. Sa plateforme propose trois capacités principales : Marqeta Issuing, Marqeta Processing, et Marqeta Applications. La société propose des solutions telles que les services à la demande, l'achat immédiat et le paiement différé, la gestion des dépenses, les voyages, les prêts alternatifs, les déboursements et les incitations. La société propose ses solutions à divers secteurs, notamment les services bancaires numériques, les incitations et les récompenses, les voyages en ligne, les prêts aux petites entreprises, les services à la demande, les médias et les agences de publicité, le financement des points de vente, les assurances et les marchés de détail. Parmi ses clients figurent des entreprises comme Affirm, DoorDash, Instacart, Klarna et Square.