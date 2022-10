La fintech Marqeta se lance dans le secteur bancaire pour sa prochaine phase de croissance

La nouvelle plate-forme de "services bancaires en tant que service" comprend 40 nouvelles interfaces de programmation d'applications, ou API, qui seront proposées par les partenaires bancaires existants de Marqeta pour offrir aux clients des comptes de "dépôt à vue" (comme les comptes chèques), des capacités de paiement anticipé et de financement instantané, ainsi que d'autres caractéristiques.

L'annonce intervient à un moment critique pour la société basée à Oakland, en Californie, dont l'action a perdu plus de 50 % depuis le début de l'année, alors que les dirigeants cherchent un nouveau directeur général pour remplacer le cofondateur Jason Gardner, qui a annoncé en août qu'il se retirait.

"Nous avons une vision forte pour les prochaines décennies et nous pensons que les clients viendront à Marqeta pour construire ces produits de nouvelle génération", a déclaré dans une interview M. Gardner, qui restera président exécutif après que la société aura nommé un nouveau PDG.

"Nous sommes à peu près certains que c'est là que le monde va évoluer, et nous avons eu jusqu'à présent la réputation de pouvoir prédire ce dont les entreprises ont besoin en matière d'infrastructure de services financiers et de les aider dans cette voie."

La banque en tant que service, c'est-à-dire la pratique consistant à proposer des produits et services bancaires par l'intermédiaire de fournisseurs tiers, a gagné en popularité ces dernières années, car les entreprises ont cherché à apporter des services financiers traditionnellement proposés par une banque directement à leurs clients.

Coinbase et Branch, une entreprise visant à faciliter les paiements pour les entrepreneurs, utilisent déjà les nouveaux services bancaires de Marqeta, a déclaré Marqeta dans un communiqué.

Coinbase a "constaté de nombreux avantages de la flexibilité des outils bancaires en tant que service de Marqeta", a déclaré Sanchan Saxena, vice-président du produit de détail à la bourse de crypto-monnaie, dans un communiqué.

La plupart des nouvelles fonctionnalités bancaires sont déjà en place et Marqeta prévoit que tous les produits seront opérationnels d'ici la fin de l'année.

M. Gardner a déclaré que, bien que l'entreprise n'ait pas de calendrier pour nommer un nouveau PDG, elle agit rapidement pour trouver le bon candidat.

"Le marché veut que nous agissions aussi vite que possible, et cela fait partie de mon objectif aussi, mais je dois prendre la meilleure décision, la plus éclairée", a-t-il déclaré.