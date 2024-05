Marr SpA est une entreprise italienne spécialisée dans la distribution de produits alimentaires au secteur de la restauration non domestique. Marr SpA sert principalement des restaurants, des hôtels, des pizzerias, des centres de villégiature et des cantines, avec une offre qui comprend divers produits alimentaires, notamment du poisson, de la viande, des denrées alimentaires diverses et des fruits et légumes et ce, aux différentes conservations (surgelés, frais et secs). La société opère sur l'ensemble du territoire national à travers un réseau logistique de distribution composé d'environ 35 centres de distribution, avec environ 5 plateformes de stockage et environ 5 cash & carry, environ 5 agents avec entrepôts et plus de 700 camions. La structure opérationnelle est organisée avec l'objectif de livrer les produits demandés chaque jour et dans la journée suivant la réception de la commande.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire