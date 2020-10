Marriott : ouverture du Fuzhou Marriott, en Chine

12/10/2020 | 16:27

Marriott International Inc. a annoncé aujourd'hui l'ouverture du Fuzhou Marriott Hotel Riverside dans la capitale de la province du Fujian, en Chine.

A 15 minutes de l'aéroport, le nouvel hôtel est situé à Changle, le centre d'innovation et d'affaires de Fuzhou.



Le Fuzhou Marriott Hotel Riverside propose 1 750 mètres carrés d'espaces de réunion capables d'accueillir un large éventail d'événements.

La salle de bal de plus de 1000m2 est la pièce maîtresse de l'hôtel, avec un écran LED haute définition intégré de 95 mètres carrés.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.