Wall St recule face aux risques sanitaires et politiques

La Bourse de New York est en net recul en début de séance lundi, dans le sillage des marchés européens, les actions souffrant d'un regain marqué d'aversion au risque face à l'évolution de la pandémie de coronavirus dans de nombreux pays et aux craintes d'un retour à des mesures de confinement strictes et étendues.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 619,92 points, soit 2,24%, à 27.037,5. Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,99% à 3.253,3 et le Nasdaq Composite cède 1,76% à 10.602,91 points, au plus bas depuis le 31 juillet.

Au même moment, l'indice large européen Stoxx 600 perd 2,92% après l'évocation par le gouvernement britannique de la possibilité d'un nouveau confinement à grande échelle pour enrayer l'épidémie.

Aux Etats-Unis, cette incertitude sanitaire s'ajoute à l'incertitude politique à six semaines de l'élection présidentielle et après le décès vendredi de Ruth Bader Ginsburg, l'une des neuf membres de la Cour suprême.

Pour de nombreux observateurs en effet, le bras de fer prévisible entre républicains et démocrates sur la nomination d'un nouveau juge complique la recherche d'un compromis sur de nouvelles mesures de relance.

L'indice de volatilité du CBOE, surnommé "l'indice de la peur" et considéré comme un bon baromètre de la nervosité des investisseurs, est en hausse de 16,72%.

Parmi les valeurs les plus exposées aux retombées économiques de mesures de confinement, le géant de l'hôtellerie Marriott perd 5,95% et l'exploitant de casino Wynn Resorts 6,62%.

Dans le secteur bancaire, l'impact des révélations du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) sur les flux d'argent sale dans de nombreux établissements s'ajoute à celui des craintes liées à la crise sanitaire: l'indice sectoriel S&P recule de 2,71%, JPMorgan Chase de 2,97% et Goldman Sachs de 2,59%.

(Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)