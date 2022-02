Airbnb enregistre un fort chiffre d'affaires au premier trimestre grâce à la demande de voyages et à l'allongement des séjours.

La société basée à San Francisco prévoit un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours compris entre 1,41 milliard et 1,48 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui étaient de 1,24 milliard de dollars, selon Refinitiv IBES.

Si Airbnb a d'abord été touché par la pandémie, son activité a rapidement rebondi car les gens ont fait des voyages plus proches de chez eux où ils sont restés plus longtemps pour travailler à distance. La tendance s'est depuis poursuivie avec des "nuits brutes non urbaines" réservées en hausse d'environ 45% au quatrième trimestre par rapport à 2019.

"Près de la moitié de nos nuits réservées au quatrième trimestre concernaient des séjours d'une semaine ou plus. Une nuitée sur cinq réservée concernait des séjours d'un mois ou plus", a indiqué l'entreprise.

La forte demande a également contribué à faire grimper les prix facturés par les hôtes, les tarifs journaliers moyens au cours du quatrième trimestre ayant augmenté de 20% à 154 dollars. L'entreprise s'attend à ce que ces tarifs plus élevés soutiennent les résultats du premier trimestre.

Airbnb a également été stimulé par la demande de voyages refoulée, le secteur de l'hôtellerie ayant surmonté l'impact temporaire de la variante du coronavirus Omicron.

Plus tôt dans la journée de mardi, Marriott International Inc. a publié des résultats supérieurs aux estimations de la Bourse et la chaîne hôtelière a déclaré que la reprise des voyages restait intacte.

Airbnb, qui ne dépend pas particulièrement des grandes villes pour générer des revenus, s'attend à ce que les réservations du premier trimestre dépassent largement les niveaux d'avant la pandémie, ce qui entraînera un record de la valeur brute des réservations.

Le quatrième trimestre a été aidé par de fortes réservations en Amérique du Nord et en Amérique latine par rapport à 2019, mais l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et les régions d'Asie-Pacifique ont été un frein, selon la société.

Airbnb a déclaré un chiffre d'affaires de 1,53 milliard de dollars, contre des estimations de 1,46 milliard de dollars.