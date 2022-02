La valeur du jour à Wall Street Marriott : les investisseurs saluent le retour des comptes dans le vert

Marriott International se distingue sur la place de New York, avec un gain de 5,53% à 180,81 dollars par action. Les investisseurs saluent le retour des comptes dans le vert. Bénéficiant de la reprise, le groupe hôtelier a dégagé un bénéfice net de 468 millions de dollars lors du quatrième trimestre 2021, alors qu’il avait accusé une perte nette de 164 millions de dollars un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,30 dollar, contre 12 cents un an plus tôt et un consensus FactSet de 1 dollar.



De son côté, le chiffre d'affaires de Marriott s'établit à 4,45 milliards de dollars lors du quatrième trimestre 2021, soit un bond de 105 % sur un an. Le groupe fait, là aussi, mieux que prévu puisque le marché tablait sur 4 milliards.

Enfin, le RevPar (revenu par chambre disponible) a grimpé de 125%.



Sur l'ensemble de l'année 2021, Marriott a ainsi enregistré un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars (contre une perte nette de 267 millions en 2020) et un chiffre d'affaires de 13,9 milliards de dollars (contre 10,6 milliards en 2020).



" Le quatrième trimestre 2021 a clôturé une année qui a montré l'incroyable résilience du désir de voyager des gens et l'attrait de notre large portefeuille de 30 marques mondiales ", s'est félicité Anthony Capuano, le directeur général de Marriott.



" Nous avons enregistré des progrès significatifs dans la reprise du RevPAR mondial en 2021, malgré l'émergence de nouvelles variantes et les vents contraires persistants de la pandémie mondiale ", a ajouté le dirigeant.



Concernant 2022, Marriott prévoit que ses dépenses d'investissement s'élèveront entre 600 et 700 millions de dollars.



En supposant qu'il n'y ait pas d'accident du coté de la reprise mondiale, le retour aux actionnaires pourrait reprendre plus tard dans l'année.