Les futures sont en hausse avant les données sur l'inflation des consommateurs

Le rapport du département du travail, attendu à 8h30 ET, devrait montrer que les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% en janvier, sur une base mensuelle, après une hausse de 0,1% en décembre. Cependant, sur une base annuelle, l'inflation devrait avoir ralenti à 6,2 % le mois dernier, après une hausse de 6,5 % en décembre.

Les marchés ont connu un début d'année optimiste, sous l'effet d'un regain d'intérêt pour les valeurs de croissance qui ont été laissées à l'abandon en 2022 alors que la Fed s'efforçait de maîtriser les prix élevés.

Toutefois, le rallye s'est arrêté récemment, car les signes d'un marché du travail toujours tendu et les commentaires belliqueux des décideurs de la Réserve fédérale ont fait place aux attentes selon lesquelles la banque centrale américaine restera belliqueuse tout au long de l'année.

Un sondage Reuters a montré qu'une majorité d'économistes voient deux autres hausses de taux en mars et en mai, sans réduction d'ici la fin de l'année, ce qui aligne la majorité des prévisionnistes du secteur privé sur les propres projections et discours de la banque centrale.

Les traders du marché monétaire ont prévu au moins deux autres hausses de taux de 25 points de base cette année et voient les taux d'intérêt culminer à 5,18 % en juillet. [0#FEDWATCH]

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a reculé par rapport aux sommets de six semaines atteints lors de la séance précédente. [US/]

Les mégacapitaux de croissance tels que Tesla Inc, Microsoft Corp, Apple Inc et Amazon.com Inc ont augmenté entre 0,1 % et 1,3 % avant la cloche d'ouverture.

À 7 h 22 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 38 points, soit 0,11 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 10,5 points, soit 0,25 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 51 points, soit 0,41 %.

Coca-Cola Co a augmenté de 0,8 % après avoir annoncé de solides prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, le fabricant de sodas pariant sur une demande résiliente malgré les multiples hausses de prix.

Marriott International Inc a augmenté de 1,5 %, l'opérateur hôtelier américain ayant annoncé une hausse de ses bénéfices au quatrième trimestre, car il a bénéficié d'une forte demande de voyages.

Près de 69 % de plus de la moitié des entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats ont dépassé les attentes en matière de bénéfices, selon Refinitiv vendredi. Toutefois, les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du quatrième trimestre baissent de 2,8 % par rapport à l'année précédente.