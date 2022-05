Les perspectives économiques se sont "assombries", préviennent les chefs d'entreprise et de gouvernement à Davos.

Les menaces multiples qui pèsent sur l'économie mondiale sont en tête des préoccupations des nantis du monde entier lors du forum annuel de Davos, lundi, certains évoquant le risque d'une récession mondiale.

Les dirigeants politiques et économiques réunis pour le Forum économique mondial (WEF) se rencontrent dans un contexte d'inflation à son plus haut niveau depuis une génération dans les principales économies, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Europe.

Ces hausses de prix ont sapé la confiance des consommateurs et secoué les marchés financiers mondiaux, incitant les banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine, à relever les taux d'intérêt.

Entre-temps, les répercussions sur les marchés pétroliers et alimentaires de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février - que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale" - et les blocages du COVID-19 en Chine sans fin précise ont aggravé la morosité.

"Nous avons au moins quatre crises, qui sont imbriquées. Nous avons une inflation élevée ... nous avons une crise énergétique ... nous avons la pauvreté alimentaire, et nous avons une crise climatique. Et nous ne pouvons pas résoudre les problèmes si nous nous concentrons sur une seule de ces crises", a déclaré le vice-chancelier allemand Robert Habeck.

"Mais si aucun des problèmes n'est résolu, j'ai vraiment peur que nous nous dirigions vers une récession mondiale avec un effet énorme ... sur la stabilité mondiale", a déclaré Habeck lors d'une table ronde du WEF.

Le mois dernier, le Fonds monétaire international (FMI) a réduit ses perspectives de croissance mondiale pour la deuxième fois cette année, citant la guerre en Ukraine et désignant l'inflation comme un "danger clair et présent" pour de nombreux pays.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, s'exprimant à Daos lundi, a déclaré que la guerre, le resserrement des conditions financières et les chocs de prix - pour les denrées alimentaires en particulier - ont clairement "assombri" les perspectives au cours du mois écoulé, même si elle ne s'attend pas encore à une récession.

Interrogée lors d'un panel pour savoir si elle s'attendait à une récession, Mme Georgieva a répondu : "Non, pas à ce stade. Cela ne veut pas dire que c'est hors de question".

POINT D'INFLEXION

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, qui doit s'exprimer mardi à Davos, a averti que la croissance et l'inflation sont sur des voies opposées, car les pressions croissantes sur les prix freinent l'activité économique et dévastent le pouvoir d'achat des ménages.

"La guerre Russie-Ukraine pourrait bien s'avérer être un point de basculement pour l'hypermondialisation", a-t-elle déclaré dans un billet de blog lundi.

"Cela pourrait conduire à ce que les chaînes d'approvisionnement deviennent moins efficaces pendant un certain temps et, pendant la transition, créer des pressions sur les coûts plus persistantes pour l'économie", a ajouté Mme Lagarde.

Malgré tout, elle a essentiellement promis des hausses de taux en juillet et en septembre pour freiner l'inflation, même si la hausse des coûts d'emprunt ne manquera pas de peser sur la croissance.

"Nous savions, nous savions tous depuis le premier jour que cette guerre était une mauvaise nouvelle économique. Moins de croissance et plus d'inflation", a déclaré le responsable politique français François Villeroy de Galhau. "C'est le prix que nous avons accepté de payer ensemble pour protéger nos valeurs [...]. Cela valait la peine de payer ce prix".

"Je minimiserais l'idée d'un arbitrage à court terme entre l'inflation et la croissance", a-t-il ajouté. "À court terme, notre priorité est clairement ... la lutte contre l'inflation."

Alors que le frein économique de la crise ukrainienne est le plus durement ressenti en Europe, c'est l'économie américaine qui subit les plus fortes pressions sur les prix.

L'indice des prix à la consommation est passé de près de zéro il y a deux ans à 8,5 % en mars, son plus haut niveau en 40 ans. La Fed a réagi plus tôt ce mois-ci en procédant à la plus importante hausse de taux en 22 ans, et le président Jerome Powell a signalé des augmentations d'une ampleur similaire - un demi-point de pourcentage - lors de ses deux prochaines réunions au moins.

Les taux plus élevés et les attentes pour plus, cependant, n'ont pas encore affaibli les dépenses de consommation et un marché du travail américain rougeoyant.

"Nous ne le voyons pas encore se matérialiser dans nos affaires", a déclaré Anthony Capuano, directeur général de Marriott International Inc, à propos de la menace de récession, ajoutant : "Il y a toujours une demande refoulée".

Les principaux marchés émergents, dont la Chine, devraient encore connaître une croissance cette année, même si c'est à un rythme plus lent que celui estimé précédemment.

Marcos Troyjo, président de la Nouvelle banque de développement créée par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a déclaré que sa banque s'attendait toujours à une "croissance robuste" cette année en Chine, en Inde et au Brésil. (Reportage supplémentaire de Jessica DiNapoli ; Rédaction d'Alexander Smith et Jan Harvey)