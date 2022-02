Marriott International : fait mieux que prévu au quatrième trimestre

Marriott International a publié des résultats supérieurs aux attentes au titre du quatrième trimestre 2021. Ainsi, le groupe hôtelier a dégagé un bénéfice par action ajusté (indicateur de référence Outre-Atlantique) de 1,30 dollar, contre 12 cents un an plus tôt et un consensus FactSet de 1 dollar. De son côté, le chiffre d'affaires de Marriott International s'établit à 4,45 milliards de dollars, soit un bond de 105 % sur un an. Le groupe fait, là aussi, mieux que prévu puisque le marché tablait sur 4 milliards. Enfin, le RevPar (revenu par chambre disponible) a grimpé de 125%.