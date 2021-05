Marriott International : La valeur du jour à Wall Street MARRIOTT toujours impacté par le Covid-19 au premier trimestre, mais des signaux encourageants

Marriott International accuse un repli de 2,75 % à 142,65 dollars l’action sur la place de New York, dans le sillage de résultats trimestriels toujours impactés par la crise du Covid-19. Ainsi, le groupe américain, spécialisé dans l’hôtellerie de luxe, a essuyé une perte nette de 11 millions de dollars sur les trois premiers de l’année, contre un bénéfice net de 31 millions de dollars un an plus tôt. De son côté, le chiffre d’affaires a fondu de moitié pour atteindre 2,32 milliards de dollars, alors que le consensus visait 2,38 milliards.



La publication n'est toutefois pas dénuée d'éléments encourageants. Tout d'abord, hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est positif (10 cents) et dépasse les attentes du marché (4 cents).



Ensuite, si les restrictions sanitaires pèsent toujours sur la demande, elle a tendance à se redresser. " Nous accueillons de plus en plus de clients dans nos hôtels, car les consommateurs voyagent à nouveau lorsqu'ils se sentent en sécurité ", a commenté Tony Capuano, le directeur général de Marriott International.



" Bien que les trajectoires de reprise varient d'une région à l'autre, la résilience de la demande a été plus particulièrement manifeste en Chine continentale, où le taux d'occupation est proche du niveau pré-pandémique ", a ajouté le dirigeant.

Le taux d'occupation dans cette région a en effet atteint 66 % en mars. En parallèle, aux Etats-Unis et aux Canada, les taux d'occupation sont passés de 33 % en janvier à 49 % en mars.





Compte tenu de l'incertitude actuelle, Marriott n'est toujours pas en mesure de communiquer d'objectifs annuels chiffrés. Néanmoins, au fur et à mesure que les vaccins se répandent dans le monde et que les restrictions gouvernementales s'assouplissent, Tony Capuano s'est dit optimiste quant à la poursuite du renforcement de la demande.



Pour voir venir, le groupe pourra s'appuyer sur une trésorerie solide de 4,7 milliards de dollars.