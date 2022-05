Marriott : des avantages pour les membres Alipay

Marriott International a signé un accord de partenariat avec Ant Group afin d'améliorer ses opérations numériques sur le marché chinois en offrant aux membres d'Alipay divers avantages lorsqu'ils s'inscrivent au programme de récompenses Marriott Bonvoy.



Marriott International offrira plus d'avantages aux membres, avec des offres sur les produits et les services.



Le partenariat avec Alipay, la principale plateforme numérique du groupe Ant, permettra à Marriott International de servir davantage de clients en Chine.



'Marriott International a une longue histoire en Chine, et avec plus de 450 hôtels en exploitation à travers 23 marques en Grande Chine, nous nous engageons à répondre aux besoins et aux préférences de tous nos clients', a déclaré M. Henry Lee, président de la Grande Chine, Marriott International.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.