Alors que l'Arabie saoudite vise à créer une société moderne et prospère par le biais des objectifs énoncés dans sa feuille de route Vision 2030, EDITION Hotels fait ses débuts à Djeddah, témoignant de cet engagement de transformation. En saisissant l’esprit dynamique et le caractère unique de Djeddah, EDITION Hotels ne se contente pas d’ouvrir son premier établissement dans la région, mais lance aussi un concept pionnier qui s’aligne parfaitement avec les aspirations du manifeste du Royaume en faveur du changement.

L'ouverture de The Jeddah EDITION le 2 mai 2024 marque un moment charnière. Reflétant la quête de diversification économique et sociétale de l’Arabie saoudite, le bâtiment est une représentation physique de l’engagement du pays à autonomiser ses citoyens et à promouvoir la croissance. Djeddah, avec sa riche histoire comme porte d'entrée vers la Mecque et un centre animé de commerce et de culture, incarne l'essence du « Jeddah Ghair » - une ville qui défie les conventions et embrasse la différence. Dans cette métropole dynamique, où la tradition rencontre la modernité, l'arrivée d'EDITION est synonyme d'une nouvelle aube.

Alors que la perception mondiale de l'Arabie saoudite évolue, The Jeddah EDITION est un symbole du parcours du Royaume vers un avenir progressiste. Avec son éthique multiculturelle et son approche innovante, ce nouvel ajout à la famille EDITION promet de redéfinir l'hospitalité dans la région, préparant ainsi le terrain pour une ère de croissance et de prospérité.

L’ouverture de dThe Jeddah EDITION représente une collaboration exceptionnelle entre Marriott International, EDITION Hotels et Yabu Pushelberg, s'unissant sous la direction visionnaire de Sela et de son directeur général, Rakan Al Harthi. Le partenariat incarne un équilibre subtil, fusionnant la culture dynamique et les riches traditions de Djeddah avec la ferveur, la sophistication et la passion de la marque pour repousser les limites. De cette fusion émerge une entité singulière, transcendant la somme de ses parties pour mélanger l'essence de l'Orient avec l'innovation de l'Occident, créant une expérience d'hospitalité inédite.

Josh Fluhr, Senior Vice President and Global Managing Director EDITION, déclare : « En cette période de transformation dans la riche histoire du pays, nous sommes ravis d'étendre davantage la marque EDITION en Arabie saoudite. Grâce à Dr. Rakan Al Harthi et son équipe, nous apportons le concept unique d'EDITION à Djeddah, qui est destiné à faire évoluer la référence du luxe dans le Royaume. »

The Jeddah EDITION stimule la trajectoire passionnante de transformation de l’Arabie saoudite, où s’entrechoquent la sophistication, le style et la nouvelle ère du luxe discret. Situé sur la Corniche de Djeddah - une zone de villégiature côtière de 30 km le long de la mer Rouge – le resort urbainse trouve à quelques pas de la Jeddah Art Promenade et à une courte distance en voiture de destinations comme Al-Balad, un site classé au patrimoine de l'UNESCO dans la partie historique de la ville, et le Red Sea Mall. Perché au sommet de l'un des virages les plus prisés du circuit du Grand Prix d'Arabie saoudite - la piste de Formule 1 la plus rapide - à côté du Jeddah Yacht Club et de la marina, l'hôtel s'installe parfaitement dans son environnement au sein d'un élégant bâtiment de faible hauteur conçu pour ressembler à un super yacht. À la tombée de la nuit, la marina se transforme en un lieu de convivialité où les habitants apprécient la douceur du soir pour dîner et faire du shopping sur le front de mer.

Au milieu d'une oasis de jardins paysagers entrecoupés de palmiers de huit mètres de haut, la propriété est programmée et conçue de manière créative par EDITION, se déployant tel un spectacle théâtral sur quatre étages. Pensé en partenariat entre EDITION et le studio de design international Yabu Pushelberg, l'hôtel conserve fermement l'essence de la simplicité raffinée et du style caractéristique de la marque EDITION. La propriété est dotée de 52 chambres et 11 suites, dont deux penthouses, un rooftop avec piscine, un spa, une salle de sport, ainsi que deux salons et un restaurant avec des concepts culinaires soigneusement élaborés par le célèbre chef new-yorkais, Cédric Vongerichten.

Comme pour tous les établissements EDITION, le lobby sert de cœur vibrant de l’hôtel, enveloppant les hôtes avec la senteur exclusive de l’établissement dans cet espace ouvert. Sous des plafonds de 12 mètres de haut, une grande sphère acrylique orange de l'artiste Vincent Leroy occupe le devant de la scène. Inspirée par les célèbres levers et couchers de soleil de Djeddah, la lumière du matin rayonne à travers l’installation, diffusant une luminosité sphérique chaleureuse sur des murs en chêne blanc brossé et des sols en travertin. Ancrée par un écrin en noyer lambrissé et un bureau sculptural en noyer massif, la réception est ornée de chaises rembourrées à dossier ailé intimement regroupées autour d’un tapis persan en soie d'Iran ainsi que d’une console et d’éclairages Christian Liaigre. Le hall de l'ascenseur au rez-de-chaussée crée un lieu pittoresque qui lui est propre, avec un miroir en verre teinté moulé et oxydé de l'artiste Christopher Gaignon.

À proximité du hall se trouve le Lounge du hall, illuminé de lumière, où l'espace convivial se prolonge naturellement d'un coin à l'autre.. Flanquées de deux grands tableaux en bois acrylique doré de l’artiste new-yorkais John Jackson, les pièces reflètent l’évolution de la lumière du jour, amplifient les teintes jaune doré tout en rendant hommage à la culture saoudienne et aux couchers de soleil inoubliables de Djeddah. Dans un contraste élégant, l'espace est parsemé de canapés courbes Molteni&C, de tables Henge et de chaises club en lin blanc Avenue Road disposées autour de tables basses en marbre blanc.

Dans le Lobby Bar attenant, une série de photographies en noir et blanc de l'artiste Richard Phibbs, une table de billard pourpre originale de Blatt Billiards et un miroir encadré de feuilles d'or personnalisé au-dessus d'un comptoir en marbre Nero Marquina plantent le décor. Les tables basses en chêne et le mobilier Christian Liaigre dans l'espace chaleureux et accueillant sont recouverts de parquet en noyer noir américain, de murs en plâtre avec des détails de moulage et de draperies en lin blanc transparent jusqu'au plafond. De jour comme de nuit, le Lobby Bar sera le lien social de la ville, où vous pourrez savourer des boissons artisanales, uncafé d'un torréfacteur local et une sélection de thés servis avec un menu de collations et une incroyable gamme de pâtisseries. À l'extérieur, la vaste terrasse al fresco, qui s'étend sur l'ensemble du bâtiment, offre un flux continu de connexion entre les différents espaces, avec un terrain de pétanque et des vues sur la mer Rouge et sur la mosquée flottante.

Maritime, un nom qui reflète l’esprit d’exploration culinaire, est le restaurant contemporain franco-asiatique emblématique de l’hôtel, conçu par le célèbre chef Cédric Vongerichten. Reconnu par Zagat comme l'un des 30 meilleurs chefs de moins de 30 ans, le chef Cédric a perfectionné son art dans certaines des cuisines les plus célèbres du monde, y compris El Bulli, trois étoiles Michelin, en Espagne. Sa carrière distinguée dans les restaurants les plus prestigieux fait écho à son père, chef et restaurateur prolifique, Jean-Georges Vongerichten.

« Maritime est inspiré de mon amour pour les saveurs asiatiques, qui a commencé pendant mes années à Bangkok, en harmonie avec ma passion pour les techniques culinaires françaises. J’ai créé un menu qui reflète la diversité des cultures et présente les épices aromatiques de la région ainsi que les meilleurs ingrédients locaux », explique le chef Cédric Vongerichten.

Ouvert du lever du soleil à la fin de la soirée, Maritime sert des plats parfaitement exécutés conçus pour être partagés. Les épices sont au premier plan, ajoutant de la profondeur, de la saveur et de l'arôme tout en fusionnant les sensibilités asiatiques et arabes. A la carte on pourra se délecter de créations culinaires exquises comme des boulettes de crevettes locales accompagnées de beurre blanc à la citronnelle et de caviar, complétées par des boissons non alcoolisées innovantes telles que le Saffron Spritz, avec du miel de gingembre et du safran frais pour ravir vos papilles. L'espace dispose de deux salles à manger privées et d'une cuisine ouverte ; le design reflète l'abondance culturelle des offres culinaires. L'intérieur révèle des banquettes en velours couleur prune, des tables à manger en noyer et des chaises Thonet. De riches détails tels que des miroirs en verre vieilli, des plantes à feuilles de bananier en pot, des poteries chinoises bleues et blanches et un tapis persan en soie d'Iran sous la table à manger commune complètent cet espace dynamique. Surplombant la mer Rouge, la terrasse du restaurant est entourée de plantes en pot et d’oliviers vieux de plus de 150 ans, tandis que les pergolas couvertes de bougainvilliers roses protègent du soleil brûlant, où les déjeuners se poursuivent sans effort jusqu'aux heures dorées de la journée et vers des dîners enchanteurs.

Un couloir en chêne jusqu'à une cloison de rideaux de velours bleu conduit à The Den, un havre de paix pour les amateurs de cigares. Unique au portefeuille EDITION, le salon intimiste et peu éclairé est habillé de banquettes en velours bleu capitonnées sur mesure et de riches fauteuils et tabourets bruns. Les murs sont ornés de photographies fantaisistes de l'artiste Christian Vieler dans des cadres ornés classiques qui dépeignent la joie à l'état pur de chiens attrapant des friandises, ajoutant une touche décalée à l'endroit. Au comptoir en bois de rose laqué, les cafés et les boissons sans alcool, tels que The Den Sour, seront appréciés avec les collations du chef Cédric Vongerichten, suivis d'un cigare roulé à la main sous les étoiles sur la terrasse privée pour un moment d'évasion sans pareil.

Nichées aux troisième et quatrième étages de l’hôtel, les 52 chambres et 11 suites constituent le refuge urbain ultime. Les chambres sont un havre discret qui met en lumière l’art et le savoir-faire de l’approche de conception emblématique d’EDITION, avec des salles de bains en travertin menant à des espaces lumineux en chêne blanc et des terrasses offrant une vue panoramique sur la mer Rouge ou le circuit de F1. Chaque chambre est magistralement conçue pour être un espace apaisant. Revêtues de parquet en travertin, de panneaux muraux en chêne huilé blanc ornés de photographies en noir et blanc du vieux Djeddah et d'ameublements personnalisés tels que les têtes de lit en cuir encastrées, les chambres sont une vision de luxe tranquille. Les baignoires sur pieds et les articles de toilette EDITION Le Labo viennent compléter cette enclave de sérénité.

Le Penthouse et le Royal Penthouse distinguent The Jeddah EDITION, offrant une expérience d'art de vivre comme aucune autre. Réparti sur 240 m2, le Penthouse de deux chambres comprend deux salles de bains privatives et dispose d'un salon spacieux et lumineux avec un canapé Christophe Delcourt, une table basse en métal Nienkemper et un fauteuil en bronze Liaigre et des tabourets latéraux. La salle à manger comprend une table en marbre blanc pour dix convives et un espace salon supplémentaire équipé de chaises longues Liaigre en bois noir, d’ameublement en lin blanc et d'une table basse Holly Hunt Tudor. Une vaste et luxuriante terrasse panoramique donnant sur la mer Rouge, le Jeddah Yacht Club et le circuit de Formule 1 dispose de deux espaces lounge parfaits pour un dîner privé. Un accès direct est assuré par un escalier privé à la piscine et à The Roof.

À l'autre extrémité de la propriété, offrant également des sièges au premier rang du Grand Prix ainsi que des vues sur la mer Rouge et la vénérée mosquée flottante, Al Rahmah, se trouve le Royal Penthouse, un spectaculaire duplex de 600 m2 situé aux troisième et quatrième étages. Conçu pour répondre à tous les besoins, le Royal Penthouse dispose d'une terrasse élégamment aménagée avec un espace repas et des espaces de vie, ainsi que d'un ascenseur privé, d'un garde-manger et d'une salle au niveau inférieur pour la sécurité privée. Des intérieurs lumineux se déploient pour inclure un salon, une salle à manger et deux chambres avec leurs propres salons, de vastes dressings, des salles de bains généreuses et une vue imprenable sur la mer Rouge. Fidèles à la tradition EDITION, les Penthouses sont élégants et raffinés dans des tons neutres réhaussés d'œuvres d'art et de mobilier de Christophe Delcourt et Christian Liaigre. Des étagères du sol au plafond avec des objets d’art et une gamme variée de livres, couvrant aussi bien la mode que l’architecture et l’art, viennent compléter les lieux pour procurer un sentiment de chez-soi.

Au quatrième étage, The Roof est une évasion inspirée des clubs de plage méditerranéens. Parfait pour les locaux et les voyageurs, il dispose d'une série d'alcôves et de salons entourés de verdure avec vue panoramique sur la vivante marina, le Jeddah Yacht Club et le circuit de F1. Une piscine de 14 mètres est bordée de chaises longues, de cabanes ombragées de bougainvilliers et parsemée de plantes en pot de style méditerranéen. Le menu propose une variété de plats cuisinés au feu de bois à la carte et à partager, tels que le poulpe grillé servi avec des pommes de terre Fingerling au labneh, à déguster après une journée passée à boire des jus pressés ou des frappés glacés au bord de la piscine. Le quatrième étage abrite également une salle de sport et The Spa où ses panneaux en noyer et son éclairage doux vous invitent. Un espace intime et discret avec trois salles de soins - chacune avec ses propres vestiaires - l'entrée est décorée de peintures d'Anne Nowak, basée à Copenhague, propose une gamme complète de soins du visage et de massages avec les produits Natura Bissé de Barcelone.

Alors que le Royaume d’Arabie saoudite entre dans une nouvelle ère progressiste, The Jeddah EDITION est un hôtel unique en son genre qui soutient la Vision 2030 de l’Arabie saoudite et donne ses lettres de noblesses à l’une des villes les plus passionnantes du pays.

The Jeddah EDITION

7044 Al Kurnaysh Br Rd, Ash Shati, Djeddah 23613, Arabie saoudite

info.jed@editionhotels.com

Hôtel : +966 12 514 0000

Réservations : +966 12 514 8787

