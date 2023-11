Marriott International, Inc. est spécialisé dans l'exploitation d'hôtels. Le CA par zone d'activité se répartit comme suit : - Etats-Unis et Canada (81,9%) ; - International (18,1%). A fin 2022, le groupe exploite 8 175 établissements hôteliers (1 513 926 chambres) sous les enseignes JW Marriott, The Ritz-Carlton, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, EDITION, Bulgari, Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Courtyard, Residence Inn, Le Méridien, Fairfield by Marriott, SpringHill, Renaissance, Four Points, AC Hotels by Marriott, Protea Hotels, Element, Moxy, etc., répartis entre hôtels franchisés (6 122 ; 937 683 chambres), hôtels gérés sous-contrats de gestion (1 989 ; 560 551 chambres) et hôtels détenus en propre et en location (64; 15 692). En outre, le groupe développe une activité de promotion immobilière sous marques propres.