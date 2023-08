Marriott Vacations Worldwide Corporation est une société de vacances qui propose la propriété de vacances, l'échange, la location et la gestion de centres de villégiature et de propriétés, ainsi que des activités, des produits et des services connexes. Les segments de la société comprennent la propriété de vacances, et l'échange et la gestion par des tiers. Son secteur Vacation Ownership développe, commercialise, vend, finance, loue et gère des propriétés de vacances et des produits connexes sous ses marques sous licence. Le secteur des échanges et de la gestion par des tiers fournit des services par l'intermédiaire d'une série de marques, dont Interval International, Trading Places International, Vacation Resorts International et Aqua-Aston. La société développe, commercialise, vend et gère des propriétés de vacances et des produits connexes sous les marques Marriott Vacation Club, Grand Residences by Marriott, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club et Hyatt Residence Club, ainsi que sous Marriott Vacation Club Pulse, une extension de la marque Marriott Vacation Club.