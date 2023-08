Marsden Maritime Holdings Limited fournit des terrains commerciaux et industriels à louer à des entreprises en pleine croissance. Les opérations de la société comprennent principalement une participation d'environ 50 % dans l'installation portuaire en eau profonde de Marsden Point, ainsi que d'importantes propriétés foncières dans la zone adjacente. Ses secteurs d'activité comprennent les opérations liées au port, les biens immobiliers, la marina et le commerce, et les autres activités. Le segment des opérations liées au port comprend sa participation dans Northport Ltd. Le segment Property Holdings comprend son lotissement industriel et ses terres agricoles à Marsden Point. Le segment Marina et Commercial comprend ses activités associées à Marsden Cove Marina. Elle possède et exploite le complexe Marsden Cove Marina, qui comprend une marina d'environ 236 postes d'amarrage, un complexe commercial attenant et un chantier naval. Ses baux comprennent le Kiteotara Business & Commercial Centre-Marsden Cove, le Industrial and Commercial Zoned Land-Marsden Cove, et le Office Lease-Marsden Cove Village.

Secteur Services portuaires