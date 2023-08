Marsh & McLennan Companies figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services professionnels aux entreprises. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de gestion des risques et de courtage d'assurance (60,8%) : prestations de conseil en gestion des risques et en courtage d'assurance (84,5% du CA ; Marsh ; leader mondial), prestations de réassurance (15,5% ; Guy Carpenter) ; - prestations de conseil en gestion des ressources humaines (39,2% ; Mercer et Oliver Wyman Group) : gestion des programmes de retraite, des avantages sociaux, prestations de conseil en gestion des risques, en organisation et en accompagnement au changement, etc. La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Etats-Unis (47%), Royaume Uni (15,7%), Europe (16,2%), Asie-Pacifique (13,2%) et autres (7,9%).

Secteur Assureurs et courtiers généralistes