Mercer de Marsh McLennan's Mercer accueille BT Super Members pour créer un fonds de pension de 63 milliards de dollars en Australie

Marsh McLennan (NYSE : MMC), société mondiale de premier plan de services professionnels dans les domaines du risque, de la stratégie et des ressources humaines, a annoncé aujourd'hui que son entreprise Mercer a achevé la fusion de BT Super dans le Mercer Super Trust, créant ainsi l'un des fonds de pension les plus compétitifs d'Australie. Mercer a également annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition d'Advance Asset Management Limited, ce qui lui permet d'accroître encore sa capacité en tant que multigestionnaire d'investissement de premier plan en Australie.

Le Mercer Super Trust est aujourd'hui l'un des 15 plus grands fonds d'Australie, avec environ 850 000 membres et 63 milliards de dollars* d'actifs sous gestion. Mercer est l'un des principaux conseillers en matière de prestations de retraite et gestionnaires d'investissements au monde, avec 345 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 16,5 billions de dollars d'actifs de régime de retraite sous conseil.*

« Redéfinir la retraite et se préparer à la nouvelle économie de l'allongement de la durée de vie est une priorité pour Mercer et ses clients », a déclaré Martine Ferland, présidente-directrice générale de Mercer. « Nous sommes heureux d'offrir à des centaines de milliers d'Australiens un plus grand choix d'investissements et une expérience améliorée pour les membres. »

Les membres auront également accès à des avantages supplémentaires et à des services de soutien, notamment Care & Living with Mercer et des conseils financiers limités gratuits en ce qui concerne leur pension de retraite, et de nombreux membres du Mercer Super Trust fusionné bénéficieront de réductions de frais considérables.

David Bryant, PDG de Marsh McLennan Pacific et de Mercer Pacific, a déclaré que la fusion allait transformer le secteur des pensions de retraite pour le plus grand bénéfice des Australiens.

« Nous avons promis à nos membres de leur proposer une offre inégalée sur le marché en termes de prestations, de performances et de prix et, aujourd'hui, nous tenons cette promesse », a déclaré M. Bryant.

« En tirant parti de notre présence mondiale et des connaissances de notre équipe d'environ 2 000 professionnels de l'investissement partout dans le monde, les membres de Mercer Super bénéficieront d'une participation à l'un des fonds de pension les plus compétitifs d'Australie, et ce n'est qu'un début. »

*Sur la base des actifs sous gestion et des actifs sous conseil au 31 décembre 2022 ; sur une base combinée pour BT Super et Mercer Super.

À propos de Marsh McLennan

Marsh McLennan (NYSE : MMC) est la plus importante société de services professionnels au monde en matière de risque, de stratégie et de ressources humaines. La société compte plus de 85 000 collaborateurs qui conseillent des clients dans 130 pays. Affichant un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars, Marsh McLennan guide ses clients dans un environnement de plus en plus dynamique et complexe par l'intermédiaire de quatre entreprises dominantes sur le marché. Marsh fournit des services de conseil en matière de risques fondés sur des données et des solutions d'assurance aux entreprises et aux particuliers. Guy Carpenter développe des stratégies avancées en matière de risque, de réassurance et de capital qui aident les clients à croître de manière rentable et à saisir les opportunités émergentes. Mercer fournit des conseils et des solutions technologiques qui aident les entreprises à redéfinir le monde du travail, à remodeler les résultats en matière de retraite et d'investissement, et à améliorer la santé et le bien-être d'une main-d'œuvre en pleine mutation. Oliver Wyman est un cabinet de conseil stratégique, économique et de marque essentiel pour les clients du secteur privé et du gouvernement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur marshmclennan.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

A propos de Mercer

Mercer a pour mission de construire un avenir meilleur en redéfinissant le monde du travail, en remodelant les résultats en matière de retraite et d'investissement et en favorisant la santé et le bien-être. Mercer a environ 25 000 employés qui sont présents dans 43 pays et la société est implantée dans 130 pays. Mercer est une filiale de Marsh McLennan (NYSE : MMC), le leader mondial des services professionnels dans les domaines du risque, de la stratégie et des ressources humaines. Avec 85 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars. Grâce à ses entreprises leaders sur le marché, notamment Marsh, Guy Carpenter et Oliver Wyman, Marsh McLennan aide ses clients à naviguer dans un environnement de plus en plus dynamique et complexe. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mercer.com. Suivez Mercer sur Twitter @Mercer et LinkedIn.

