Mercer, filiale de Marsh McLennan, signe un accord de transition managériale pour l'activité Gestion privée de portefeuilles de BT

Mercer, une filiale de Marsh McLennan (NYSE : MMC) et un leader mondial de la redéfinition du monde du travail, du remodelage des résultats en matière de retraite et d'investissement et de la favorisation d’une santé et d’un bien-être réels, a annoncé aujourd’hui qu’un accord a été conclu avec Westpac Group pour transférer l’activité Gestion privée de portefeuilles (GPP) de BT à Mercer.

Cela fait suite à l’acquisition par Mercer d’Advance Asset Management Limited et au récent transfert de BT Super dans le Mercer Super Trust.

Simon Eagleton, responsable des investissements chez Mercer pour la région Pacifique, a accueilli les clients et collaborateurs de GPP et déclaré : « GPP est une entreprise solide avec une proposition unique, offrant des synergies naturelles avec les services d'investissement actuels de Mercer. »

« Mercer est un multigestionnaire bien établi en Australie qui répond depuis longtemps aux besoins d’importants fonds de dotations et fondations et, plus récemment, de particuliers intermédiés par des conseillers financiers. L’adjonction de GPP nous permet de servir l’intégralité du marché des placements – des membres de notre Mercer Super Trust aux clients privés et aux bureaux de gestion de patrimoine – et d’aider encore plus d’investisseurs à atteindre leurs objectifs patrimoniaux », a-t-il ajouté.

Alors que les investisseurs à travers le monde sont confrontés aux importants bouleversements sur les marchés, l’équipe mondiale de Mercer, composée d’environ 2 000 professionnels de l’investissement, est bien positionnée pour explorer les défis et opportunités les plus pressants des clients en matière d’investissement. Ces capacités contribueront à trouver des solutions nouvelles et émergentes en matière d’investissement pour les clients de GPP. Le transfert de GPP à Mercer devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2023. À ce moment-là, Mercer accueillera de nouveaux collègues de GPP pour continuer les fonctions de gestion des relations, de service client et de soutien opérationnel.

À propos de Marsh McLennan

Marsh McLennan (NYSE : MMC) est la plus importante société de services professionnels au monde en matière de risque, de stratégie et de ressources humaines. La Société compte plus de 85 000 collaborateurs qui conseillent des clients dans 130 pays. Affichant un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars, Marsh McLennan guide ses clients dans un environnement de plus en plus dynamique et complexe par l'intermédiaire de quatre entreprises leaders du marché. Marsh fournit des services de conseil en matière de risques fondés sur des données et des solutions d'assurance aux entreprises et aux particuliers. Guy Carpenter développe des stratégies avancées en matière de risque, de réassurance et de capital qui aident les clients à croître de manière rentable et à saisir les opportunités émergentes. Mercer fournit des conseils et des solutions technologiques qui aident les entreprises à remodeler le monde du travail, à redéfinir les résultats en matière de retraite et d'investissement et à favoriser la santé et le bien-être d'une main-d'œuvre en pleine mutation. Oliver Wyman est un cabinet de conseil stratégique, économique et de marque essentiel pour les clients du secteur privé et gouvernementaux. Pour plus d'informations, visitez marshmclennan.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

A propos de Mercer

Mercer croit en la construction d'un avenir meilleur en redéfinissant le monde du travail, en remodelant les résultats en matière de retraite et d'investissement et en favorisant une santé et un bien-être réels. Les quelque 25 000 employés de Mercer sont basés dans 43 pays et la société exerce ses activités dans 130 pays. Mercer est une filiale de Marsh McLennan (NYSE : MMC), le leader mondial des services professionnels dans les domaines du risque, de la stratégie et des ressources humaines qui compte 85 000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars. Grâce à ses entreprises leaders sur le marché, notamment Marsh, Guy Carpenter et Oliver Wyman, Marsh McLennan guide ses clients dans un environnement de plus en plus dynamique et complexe. Pour plus d'informations, visitez www.mercer.com. Suivez Mercer sur Twitter @Mercer et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230508005433/fr/