Marshalls plc est une société basée au Royaume-Uni qui est un fournisseur de produits d'aménagement paysager, de construction et de toiture. La société est engagée dans la fourniture de produits en pierre naturelle et en béton aux marchés de la construction, de l'amélioration de l'habitat et de l'aménagement paysager. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Produits paysagers et Autres. Son segment Landscape Products se concentre sur une production intégrée, une logistique et un réseau de distribution soutenant les deux marchés finaux. Son secteur Autres comprend la protection du paysage, les produits minéraux, les mortiers et chapes et les opérations internationales. La société propose des produits pour les espaces commerciaux, les jardins et les allées, ainsi que des systèmes de toiture en pente, notamment des pavés, des dalles, des bordures, des murets, du mobilier urbain de protection, des solutions de drainage et de gestion de l'eau, des briques en béton, de la maçonnerie, des mortiers et des chapes. La société possède des usines de fabrication, des carrières et des sites de distribution à travers le Royaume-Uni et plus de deux sites opérationnels en Belgique.

Secteur Matériaux de construction