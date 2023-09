Martello Technologies Group Inc. est une société de technologie qui fournit des solutions de surveillance de l'expérience numérique (DEM) pour optimiser le lieu de travail moderne. Les segments de la société comprennent Modern Workplace Optimization et Mitel. Le segment Modern Workplace Optimization comprend Vantage DX et les produits logiciels hérités. Mitel comprend le produit Mitel Performance Analytics (MPA), un logiciel développé par elle et vendu par Mitel à ses partenaires de distribution et aux entreprises clientes pour surveiller et gérer les performances des solutions de communications unifiées Mitel. e Vantage DX fournit une surveillance et une optimisation de l'expérience de l'utilisateur final de Microsoft 365 et de Microsoft Teams. Elle développe des logiciels qui surveillent et optimisent l'expérience de l'utilisateur des systèmes de communication et de collaboration en nuage de l'entreprise pour aider les équipes informatiques. Legacy Software Products, qui comprend notamment Gizmo, iQ, LiveMaps et Domino. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

Secteur Logiciels