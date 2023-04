La valeur nette d'inventaire de Martin Currie Global augmente mais le rendement global diminue

Martin Currie Global Portfolio Trust PLC - investisseur basé à Edimbourg dans des sociétés cotées à croissance durable - indique que la valeur nette d'inventaire au 31 janvier était de 382,2 pence, en hausse par rapport aux 364,6 pence de l'année précédente. Versement d'un dividende annuel inchangé de 4,20 pence, y compris un quatrième versement intermédiaire de 1,5 pence. Le rendement total de l'indice MSCI All Country World pour l'exercice clos le 31 janvier a été de 0,3 %, contre 15,9 % l'année précédente. Le rendement total de la valeur liquidative par action a été négatif de 8,8 % au cours de l'année, contre une croissance positive de 2,9 % l'année précédente. L'année a été "turbulente", marquée par la guerre en Ukraine qui a affecté le prix de l'énergie et d'autres matières premières. Gillian Watson quittera son poste de présidente à l'issue de l'assemblée générale annuelle du 1er juin et Christopher Metcalfe, actuellement administrateur non exécutif, assumera cette fonction à cette date.

Cours actuel de l'action : 342 pence, en baisse de 1,2 % à Londres ce jeudi

Variation sur 12 mois : en hausse de 0,3

