Martin Currie Global Portfolio Trust - investisseur basé à Édimbourg dans des sociétés cotées à croissance durable - fait état d'un rendement total de la valeur nette d'inventaire par action de 8,9 % au cours du semestre clos le 31 juillet, contre un rendement négatif de 8,8 % l'année précédente. Le rendement par action s'est élevé à 1,56 pence, contre 1,39 pence, soit une hausse de 12%, tandis que le dividende est resté inchangé à 1,80 pence. La société indique que deux de ses investissements les plus performants ont été Nvidia et Adobe. Il reste d'avis qu'un portefeuille sélectionné pour son potentiel durable et à long terme devrait bien servir les actionnaires.

Cours actuel de l'action : 1,08 pence

Variation sur 12 mois : en hausse de 3,3

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

